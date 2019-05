Il primo mese della stagione estiva sta arrivando. Scopriamo le previsioni astrologiche per i Gemelli per il periodo compreso tra il primo e del 30 giugno 2019. Di seguito le stelle con il lavoro, l'amore e la salute, ma anche accorgimenti per vivere al meglio il periodo in arrivo. I Gemelli nel mese di maggio hanno vissuto un gran momento di recupero, sia in campo professionale che sentimentale. Con i diversi pianeti dalla vostra parte siete riusciti a recuperare situazioni da tempo sottotono in campo professionale, ma anche a rendere più tranquillo il vostro percorso con il partner e ricreare un nuovo equilibrio.

Pubblicità

Pubblicità

La parte migliore ha avuto inizio dalla terza settimana del mese. A livello salutare non sono mancati dei momenti di agitazione che hanno creato leggero stress, ma questo a causa della vostra voglia di fare e per il fatto che non siete riusciti a riposarvi come avreste dovuto.

Il mese di giugno riparte con un maggiore energia, con Venere nel segno, vi sentirete molto meglio rispetto al mese precedente e potrete godere di una buona salute psicofisica.

Oroscopo Gemelli del mese di giugno: periodo di recupero per l'amore

A causa di Giove in opposizione potrebbero nascere dei momenti di tensione, ma cercate di vivere le situazioni senza badare troppo ad alcuni disagi. Bella la vitalità per quanto riguarda il campo amoroso, è un buon momento per gli amori in questo periodo. Per quel che riguarda il campo professionale, con il Sole che transita nel segno, sarete favoriti soprattutto nelle prime due settimane del mese. Leggiamo le previsioni dettagliate che riguardano il campo dei sentimenti e quello degli affari per tutti i nati gemelli.

Pubblicità

Oroscopo giugno 2019: lavoro e amore per i Gemelli

Come anticipato, vi sentite vitali in campo sentimentale, sarà una bella estate all'insegna della passione per voi dei Gemelli. Vi sentite più passionali ed intriganti, questo anche grazie a Venere che farà il suo ingresso nel segno nella giornata di domenica 9 giugno. Se avete vissuto dei momenti difficili, come una separazione, potreste decidere di prendere una pausa, una vacanza, per rigenerarvi un po'.

Evitate distrazioni che possono crearvi soltanto dei problemi, queste potrebbero esserci nell'ultima settimana del periodo.

Per quanto riguarda il campo professionale, nell'ultima settimana potreste ottenere maggiori risultati, dato anche l'impegno profuso nei mesi precedenti. Non mancheranno conferme e risposte, nel caso in cui avete fatto delle richieste. Rimandate discussioni e accordi alla parte centrale del periodo. Il mese di luglio sarà anche protagonista di soluzioni ed opportunità, anche per studenti che vogliono mettersi realmente alla prova.