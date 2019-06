Nuovo appuntamento giornaliero con l’Oroscopo che è pronto a svelare cosa avrà in serbo la giornata di mercoledì 5 giugno per tutti i dodici segni zodiacali.

Le previsioni astrologiche su amore, economia e lavoro spingono ciascuno dei dodici simboli dello Zodiaco a dare il meglio di sé.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – Sarà una giornata favorevole e importante. Chiunque voglia recuperare una storia o portare avanti un progetto deve passare all'azione.

Di solito siete sempre sicuri di ciò che fate e riuscite a dare il meglio: tutto ciò che farete anche in questo momento, riuscirà piuttosto bene.

Toro – Dovete evitare complicazioni e agitazioni. Per evitare persone che possono ritrasmettere conflitti, molti in questi ultimi tempi hanno dovuto cambiare abitudini, ma non per questo devono scoraggiarsi.

Gemelli – In questo periodo vorreste un po' di comprensione e affetto. Problemi di lavoro soprattutto per chi ha un’attività propria, mentre per chi è dipendente le cose non sono troppo chiare.

L'Oroscopo del 5 giugno: riflessioni per Bilancia e Capricorno

Meglio non cambiare e fare ciò che si è fatto finora perché in questo momento i progetti sono difficili da portare avanti.

Cancro – Avete voglia di allegria e di amore. Dovete fare chiarezza con una persona che nasconde qualcosa. Chi vive due storie deve fare una scelta. Anche se il partner è impegnato con il lavoro, bisogna evitare contrasti e magari arrivare a una soluzione drastica.

Leone – Dovete raggiungere una serenità senza strafare. Siete delle persone che amano le sfide.

Quando le cose sono semplici e alla portata di tutti non vi danno stimoli, amate entrare in competizione e soprattutto desiderate vincere su chiunque. Cercate però di non vivere con quest’ansia. In amore c’è bisogno di tranquillità.

Vergine – Questa è una giornata interessante, soprattutto per le relazioni sociali. È anche un periodo liberatorio, finalmente siete più liberi e disponibili: sicuramente avrete le risposte che da qualche tempo aspettavate.

Previsioni degli astri da Bilancia a Pesci

Bilancia – È un periodo di riflessione e di pausa da dedicare all'amore. Ultimamente ci sono stati scontri con il partner. Non date mai niente per scontato, anzi spesso tutto è da rivedere. Anche nel lavoro che state portando avanti c’è molto da discutere e da chiarire.

Scorpione – Avete tanta voglia di fare che a volte vi trovate in disagio. Siete sempre attratti da situazioni complicate. Al momento dovete capire se continuare o no un progetto lavorativo.

Sarà una giornata di riflessioni.

Sagittario – Il vostro carattere vi porta sempre a cercare cose nuove e nuovi obiettivi. Questo è il momento adatto a voi, potete agire liberamente. Questo è un periodo che può portare nuove emozioni e, se ricambiati, v’innamorerete facilmente.

Capricorno – Avete bisogno di riflettere sul lavoro, vivete momenti di disagio ma dopo un po' di tempo avete voglia di risalire e mostrare tutta la vostra forza. In amore, anche se interessati, non cercate di sostituire situazioni presenti con storie finite.

Acquario – Avete accumulato molta stanchezza con delle situazioni problematiche. Infatti, avete un gran desiderio di chiudere delle situazioni che vi rendono di più, soprattutto sul lato economico. Avete bisogno di una pausa e di riflessioni anche nei sentimenti.

Pesci – Periodo interessante sia in amore che sul lato economico. Magari avrete un rimborso che aspettavate da tempo. Se un amore è ingestibile, a volte incolpate il partner ma spesso non è corretto: vi lamentate, ma non siete capaci e non avete la forza di dire basta. Dedicatevi di più alle cose che non funzionano e da chiarire.