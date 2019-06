Giovedì 6 giugno 2019 troviamo Plutone e Saturno in Capricorno e Giove nel segno del Sagittario. Nettuno rimarrà stabile in Pesci come Urano e Venere che permarranno sui gradi del Toro. Mercurio, Marte, il Nodo Lunare e la Luna stazioneranno in Cancro ed il Sole si troverà nel segno dei Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche per tutti i 12 segni zodiacali.

Gemelli pimpante

Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie potrebbero rendere instabile l'umore dei nati nel segno che, di conseguenza, esterneranno il loro malcontento risultando nervosi con le persone che li circondano.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: energici. Il bottino energetico fornito dagli Astri del giovedì sarà abbondante per i nati Toro, che potranno svolgere più attività contemporaneamente senza quasi accusarne la fatica.

Gemelli: pimpanti. Giornata all'insegna del divertimento e della spensieratezza quella che, con tutta probabilità, i Pianeti doneranno ai nativi. Le relazioni amorose, specialmente dal primo pomeriggio, verranno vissute con passionalità.

Cancro: routinari. Giovedì in cui ogni cosa sarà al suo posto ed ogni azione verrà svolta come al solito ma questa routine, probabilmente, non farà altro che rilassare i nati Cancro anzichè annoiarli.

Oroscopo giovedì 6 giugno 2019: Gemelli pimpante, Acquario galante.

Lavoro 'flop' per la Vergine

Leone: famiglia d'origine. Il focus odierno potrebbe essere improntato sulla famiglia originaria, dove servirà tutta la pazienza di cui dispongono perché i nati del segno riescano a risolvere l'urgenza in essere.

Vergine: attriti lavorativi. I rapporti col capo o con un collega potrebbero essere arrivati ai ferri corti ed una decisione dovrà essere presa a breve in ambito lavorativo. Scelta difficile ma doverosa per la tranquillità emotiva dei nativi.

Pubblicità

Bilancia: perplessi. Il comportamento dell'amato potrebbe rendere i nati Bilancia sospettosi e, nei casi estremi, gelosi. Alzare un polverone dialettico risulterebbe controproducente.

Scorpione: passionali. Se da un lato le faccende lavorative non garantiscano molte soddisfazioni, dall'altro l'affetto del partner non mancherà ed i nativi ripagheranno con la passionalità amorosa che li contraddistingue.

Acquario galante

Sagittario: taciturni. Poca la voglia di comunicare, specialmente in ambito lavorativo, che avranno i nati nel segno del Sagittario in questa giornata.

Preferiranno probabilmente osservare meditando accuratamente le prossime mosse da effettuare.

Capricorno: bellicosi. Oggi i nativi potrebbero avere un diavolo per capello a causa dei contrasti planetari. A farne le spese saranno maggiormente gli affetti. Soddisfazioni lavorative in mattinata.

Acquario: galanti. L'amato bene sarà orgoglioso del suo partner Acquario, che saprà regalare momenti galanti dimostrandogli, ancora una volta, che è la persona adatta a lei/lui.

Pubblicità

Pesci: letargici. Chiudersi a riccio è ciò che, c'è da scommetterci, faranno oggi i nati del segno, specialmente dal tardo pomeriggio. Magari il cellulare resterà acceso ma in modalità aereo.