Siamo giunti a grandi passi al giro di boa della terza settimana del mese di giugno, alla giornata di giovedì. In arrivo l'Oroscopo e le previsioni del 20 giugno 2019 con tutte le novità ed i cambiamenti per i dodici segni zodiacali. Nel dettaglio ecco a cosa andranno incontro i segni in questa nuova giornata del mese e quali saranno i cambiamenti astrologici del periodo. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: con la Luna che torna favorevole al vostro segno in questa giornata riuscirete ad essere più forti anche nel lavoro, siete combattenti, ma non mancheranno comunque le critiche. Tenete sotto controllo questo aspetto.

Toro: in questa giornata ce la metterete tutta per riuscire in quello che desiderate. Avete in mente un progetto importante che desiderate chiudere in poco tempo e con il vostro impegno riuscirete.

Gemelli: per i nati sotto questo segno zodiacale c'è maggiore successo grazie a nuove opportunità che stanno man mano arrivando.

L'amore recupera più del lavoro, dove ancora ci sono alcune perplessità da chiarire.

Cancro: le coppie che sono in crisi adesso devono stare attente. Domani ci sarà però una maggiore carica, e più controllo di ogni situazione.

Leone: la giornata comporterà un recupero. In generale sia l'amore che il lavoro sono in ripresa, non mancheranno un cambiamento in positivo. Novità importanti.

Vergine: questa è la stagione migliore per chi vuole convivere, sposarsi o desiderare di cercare un nuovo amore o lasciar partire un'amicizia sincera.

Previsioni e oroscopo 20 giugno 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in questo momento vi sentite da soli a fare alcune cose, è questo alla lunga potrà pesare. È normale essere stanchi dal punto di vista fisico.

Scorpione: anche se per carattere siete piuttosto polemici, oggi vi conviene evitare qualsiasi contrasto, polemiche da fermare sul nascere e parole da controllare.

Sagittario: dalla metà dell'anno qualcuno già colto al volo un'idea.

Un nuovo programma sarà favorito nel lavoro.

Capricorno: lasciato alle spalle il passato e tutte le persone che hanno creato problemi nella vostra vita. Dovete voltare pagina, lasciarvi andare al nuovo.

Acquario: nei rapporti con gli altri è consigliabile mantenere la calma perché oggi sarete elettrici con la Luna nel segno. Vi troverete a dover affrontare alcune situazioni importanti, gestite tutto con maggiore attenzione.

Pesci: revisioni in corso, ma anche buoni proposti.

Domani recupererete anche nel lavoro, dove ultimamente avete vissuto dei cali che non sono dipesi propriamente da voi.