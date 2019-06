Un'altra calda giornata estiva è alle porte; secondo il presagio degli astri e delle stelle sarà un giovedì positivo per il segno del Sagittario, che godrà di una grande energia e per il Cancro, per il quale è in atto un momento di recupero. Al contrario, il Toro si vedrà costretto a rallentare un po' i ritmi a causa della stanchezza accumulata. Qui di seguito l'Oroscopo di giovedì 20 giugno 2019 per tutti i segni dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo di giovedì 20 giugno, segno per segno

Ariete: dopo un inizio settimana abbastanza faticoso, finalmente potrete recuperare, soprattutto per quanto riguarda il fisico. La giornata di giovedì sarà caratterizzata da una forte energia, tuttavia gli astri consigliano di evitare gli sforzi eccessivi e le situazioni stressanti. Litigi e discussioni sono dietro l’angolo, sia in famiglia che in ambito lavorativo, sarà bene prestare attenzione.

Toro: i nati sotto questo segno stanno vivendo un momento molto positivo, soprattutto per quanto riguarda la vita professionale.

Vi sentite soddisfatti è ogni giorno rappresenta un’opportunità per superare i vostri limiti e raggiungere nuovi traguardi. Tuttavia, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie, attenzione a non riversare la stanchezza e lo stress accumulati in amore.

Gemelli: durante la giornata di giovedì 20 giugno ci sarà un rallentamento per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Al contrario, l’amore occuperà un ruolo centrale durante le prossime 48 ore.

Sarà un momento di serenità e complicità per quanto riguarda i rapporti di coppia, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti per il futuro.

Cancro: nella giornata di domani inizierà una ripresa per il segno, destinata ad arrivare all’apice durante il weekend. Sarà possibile recuperare le energie ed affrontare con successo alcune problematiche createsi nei giorni precedenti. Per quanto riguarda la sfera professionale, potrebbe essere un momento sottotono per alcuni dei nati sotto questo segno, potreste sentirvi insoddisfatti.

Il consiglio è quello di iniziare nuovi progetti o di mettersi maggiormente in gioco.

Leone: durante questa giornata vi sentirete di cattivo umore, il vostro atteggiamento eccessivamente critico potrebbe dare una cattiva impressione di voi. Vivrete un momento di tensione per quanto riguarda i rapporti interpersonali, litigi e discussioni potrebbero nascere in campo lavorativo e in amore. Situazioni del passato potrebbero riaffiorare e portare grande stress.

Vergine: è un momento di grande forza per quanto riguarda l’ambito lavorativo, siete alla continua ricerca di miglioramenti e volete ottenere i successi sperati. Continuano invece le perplessità in ambito sentimentale, l’opposizione di Venere durante il mese di giugno tenderà a creare numerosi ostacoli lungo il cammino della Vergine. Momento difficile per i single alla ricerca di nuovi incontri.

Bilancia: è un momento di sofferenza per il segno, molti di voi potrebbero essersi sentiti soli nell’affrontare delle problematiche.

Potreste avere accumulato nervosismo e rancore represso nei confronti di una persona cara, che ritenete colpevole di poco interesse nei vostri confronti. In questa giornata gli astri consigliano di mettere da parte l'orgoglio e cercare un chiarimento.

Scorpione: sarà un giovedì sottotono per il segno, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie. Il consiglio degli astri per questa giornata è quello di fare lo stretto indispensabile, evitate di sottoporre il fisico a sforzi eccessivi e siate attenti a schivare le polemiche.

Sagittario: è un momento vantaggioso per quanto riguarda l’ambito lavorativo; certo, i momenti di stanchezza non mancano, ma arrivano anche belle soddisfazioni. Al contrario l’ambito sentimentale può riservare qualche insidia, durante la giornata di giovedì 20 giugno litigi e incomprensioni potrebbero nascere all’interno del rapporto di coppia.

Capricorno: quella di domani sarà una giornata faticosa per quanto riguarda i sentimenti, all’interno del rapporto di coppia potrebbero nascere delle problematiche. In alcuni casi le difficoltà saranno date da un imprevisto di natura economica, la cui risoluzione non troverà i partner d’accordo.

Acquario: quelle di giovedì e venerdì saranno due giornate di grande positività per il segno. In ambito sentimentale sarà possibile risolvere le controversie e trovare un chiarimento con il proprio partner. Anche per quanto riguarda il lavoro è un momento vantaggioso, tuttavia in questa giornata sarà bene rallentare un po’ ed evitare di fare il passo più lungo della gamba.

Pesci: domani sarà una giornata difficile dal punto di vista sentimentale, qualcuno potrebbe essere tentato dal compiere una piccola trasgressione. Siate cauti, meglio evitare situazioni che potrebbero compromettere il vostro rapporto con la persona amata. Momento di stallo per quanto riguarda le vicende professionali, non ci sono dei passi indietro, ma neanche passi in avanti.