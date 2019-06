L'Oroscopo del giorno 25 giugno 2019 porterà qualche bella sorpresa oppure deluderà il nostro segno zodiacale? La speranza, senz'altro è per buone notizie in amore e nel lavoro in vista del prossimo martedì. Nel frangente ad essere passati 'al setaccio', analizzando a puntino i comparti amore e lavoro, saranno essenzialmente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. All'orizzonte si intravede un ottimo transito astrale, sicuramente in grado di fare la differenza in campo sentimentale: l'arrivo di una spumeggiante Luna in Ariete.

A fronte del transito citato, di certo a porre speranze positive tra i segni sotto analisi nel contesto saranno senza dubbio gli amici della Bilancia e dell'Acquario meritatamente valutati a cinque stelle. Meno positiva la giornata invece, sempre secondo quanto esposto nelle previsioni di martedì 25 giugno, per coloro affiliati al segno dello Scorpione (sottotono) e per quelli dei Pesci (ko).

Classifica stelline 25 giugno 2019

Un nuovo giorno sta per iniziare: ansiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia il secondo giorno dell'attuale settimana?

Come al solito, metro di misura nel giudicare il periodo è la nostra esclusiva classifica stelline, quest'oggi impostata sulla giornata del 25 giugno 2019. Tra i sei segni sotto analisi in questa sede, in evidenza quest'oggi troviamo Bilancia e Sagittario che, come annunciato in apertura, potranno contare sul prezioso supporto della Luna in Ariete, presente nel segno di Fuoco a partire dalle ore 04:37 del primissimo mattino. Altresì, in buona evidenza anche coloro nativi del Capricorno e dell'Acquario entrambi preventivati a quattro stelle.

Vediamo allora di analizzare nel dettaglio il riepilogo completo posto a seguire:

★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★: Scorpione;

★★: Pesci.

Oroscopo, previsioni di martedì 25 giugno

Bilancia - Questo martedì della settimana appena iniziata, per molti di voi della Bilancia, partirà e chiuderà con abbondante serenità. Parlando in linea generale, ci saranno momenti in cui le stelle sembreranno gridare a gran voce di vivere a pieno la vita e non pensare a nulla!

Datevi da fare, oggi è arrivato il momento di impostare qualche buon progetto a lungo termine o avviare qualcosa di mai fatto prima. In amore, vi sentirete soddisfatti di voi stessi e molto appagati. In molti casi dimostrerete finalmente a chi vi circonda che le vostre idee, le vostre intuizioni e le vostre ambizioni sono più che corrette. Starete bene con il partner con il quale deciderete di fare qualche 'strana' follia insieme... Single, in ambito affettivo farete colpo grazie al vostro sguardo ammaliante.

Un consiglio: abbiate fiducia nelle vostre capacità ed i risultati non tarderanno ad arrivare, ok? Intanto, le previsioni del giorno invogliano a preparare un piano adeguato ai programmi. Nel lavoro, è arrivato il momento di concentrarsi davvero: la vostra convinzione vi farà primeggiare a cospetto di colleghi meno brillanti. In merito ai trascorsi incarichi, avrete senz'altro delle belle sorprese.

Scorpione - Giornata messa in conto dalle stelle con la spunta poco piacevole relativa alle giornate 'sottotono'.

Di conseguenza questo martedì è stato valutato dall'Astrologia con le inaspettate tre stelle riservate ai periodi sottoposti alla svogliatezza, alla noia ed in qualche caso anche allo stress. In linea generale diciamo che la giornata del 25 di giugno si presume possa portare più intoppi e contrattempi che momenti positivi. In amore, non forzate la vostra relazione e non pensate di ottenere l’amore con un misero compromesso. Attendete con pazienza l’evolversi di una situazione con la speranza di veder presto tornare il partner sulla 'retta via'. Single, la qualità della vostra vita sentimentale migliorerà risvegliando una passione che vi porterà finalmente a scoprire le carte con la persona che interessa. Fareste bene però, ad avere il coraggio di dire esattamente quello che volete dalla vita, senza mezze misure. Nel lavoro, parecchie cose non vi soddisfano e continuate a pretendere sempre di più dalle vostre capacità. Usate questa giornata per ricaricarvi, perché presto raggiungerete un traguardo importante e sicuramente inatteso.

Sagittario - Partirà deciso e senza indugi questo martedì, pronto a regalare un periodo davvero alla grande. In più di qualche occasione avrete modo di alleggerire eventuali vostri impegni in modo da concedervi dei momenti di sano relax. In amore, se state vivendo attualmente una relazione di coppia accettabile, potrete approfittarne per preparare qualcosa di speciale al vostro partner per poi gioirne insieme a lui/lei. Nel corso di questo martedì troverete ad attendervi venti di passione e di libertà, grazie alla splendida Luna in Ariete: momenti di felicità faranno esplodere la vostra vita amorosa. Consiglio: lasciate che le ispirazioni fluttuino liberamente verso di voi, senza andarle a cercare di proposito, ok? Single, riuscirete a trovare gli argomenti giusti per convincere sentimentalmente qualcuno che sapete: verrete apprezzati per la vostra disponibilità e comprensione; in fondo siete sempre stati degli ottimi ascoltatori, non è così? Nel lavoro infine, sarete animati da un'intraprendenza assolutamente eccezionale, il che darà ottimi frutti specialmente a coloro che hanno già un'attività in proprio, ma anche a coloro che operano in squadra.

Capricorno - Il prossimo giorno in calendario coincidente con il 25 giugno vi vedrà abbastanza in forma. Pronti a rimboccarvi le maniche con fiducia? In molti casi, soprattutto se avete problematiche importanti in corso, metterete da parte quasi sicuramente le incomprensioni cercando di convincere la controparte ad un giusto compromesso, magari al solo scopo di voltare pagina. Le predizioni di martedì altresì annunciano una buona giornata anche per ciò che interessa il comparto legato all'amore: potete stare certi di avere al vostro fianco un partner gentile e premuroso, che vi ama e vi stima (scusate se è poco!). La fedeltà e il rispetto dunque regneranno sovrani per voi Capricorno: sarete felici e vincenti solo restando uniti. Single, troverete occasioni favorevoli per dimostrare l'entità dei vostri sentimenti. Quest'ultimi saranno di certo una fonte di soddisfazione: non siate troppo sospettosi ma semplicemente voi stessi. Godetevi quello che la vita è pronta ad offrire, senza chiedere nulla in più. Nel lavoro intanto, sarete coinvolti in situazioni impegnative ma allettanti con la possibilità di conseguire posizioni di potere e prestigio. La vostra intelligenza creativa vi muoverà sicuramente verso successi sicuri.

Acquario - La giornata sarà sufficientemente positiva, abbastanza prodiga di buone emozioni unite ad un pizzico di sana serenità. Non intavolate confronti con chi solitamente riesce a tenervi testa, ok? Almeno oggi e domani lasciate correre... Nel privato, forse è arrivato il momento di chiudere un capitolo e aprirne un altro. Curate l’alimentazione cercando di fare una vita regolare: avete bisogno di maggiore equilibrio psicofisico. In campo sentimentale, se state facendo tanti sacrifici sapete perfettamente che ne vale la pena, quindi rincuoratevi. Con la persona amata, forse troverete un compromesso su una questione a voi cara, magari risolvendo tutto usando solamente impegno e passione. Single, avrete modo di accorgervi che un sentimento ancora acerbo si sta consolidando dentro di voi e assaporerete piacevoli sensazioni: vi gusta tale ipotesi? Nel lavoro invece, saprete cogliere al volo ciò che potrebbe tornare utile alla vostra attività/professione, senz'altro riuscendo a trarne vantaggio. Nel periodo indicato in molti sarete perspicaci e non avrete nessun timore.

Pesci - Il prossimo martedì sarà quasi certamente portato alla negatività più assoluta per molti di voi dei Pesci. Certamente, ci sono stati in passato giorni migliori nella vostra vita, adesso è il momento di dare fondo a tutta la vostra proverbiale (santa) pazienza e stringere i denti. Attenzione, alcuni rapporti interpersonali potrebbero essere molto difficili da gestire sappiatelo: regolatevi fin da adesso! Secondo l'oroscopo del giorno 25 giugno, riguardo l'amore, l'orgoglio potrà trattenervi dal mostrare i vostri veri sentimenti. Per una volta però, mettetelo da parte e chiedete un dialogo a cuore aperto con il vostro lui o la vostra lei, ne varrà sicuramente la pena... Se single invece, sarete messi di fronte ad una decisione che vi farà venire la pelle d'oca solo a pensarlo: nuove preoccupazioni in vista? Speriamo per voi di no. Dovrete però cercare di mantenere la calma in modo da gestire al meglio ogni situazione: vedrete che tutto passerà presto. Nel lavoro, per chiudere, dovete essere attenti e profondi nelle vostre scelte. In questa giornata in particolare, gli astri vi raccomandano di non pensare al peggio ma di vedere le cose da un punto di vista più ottimistico. Dovendo fronteggiare un'emergenza siate tempestivi.