Maggio è alle porte. Quali saranno le previsioni astrologiche per i nati sotto il segno del Leone per quel che riguarda il periodo compreso tra l'1 ed il 31 maggio? Di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute per il quinto segno zodiacale. Quello di aprile è stato un mese interessante sia per il campo degli affari che per quello dell'amore. Diversi i pianeti dalla vostra parte hanno fatto sì che voi aveste successo, soprattutto dalla parte centrale del periodo. Non sono mancate richieste e risposte sono state date alle vostre domande.

In amore, avete vissuto momenti di grande emozione, questo perché i sentimenti sono tornati protagonisti. Bel recupero anche per quel che riguarda il campo salutare.

Quello di maggio sarà un mese importante per quanto riguarda la salute, riuscirete infatti a tenere a bada dei momenti di stress e questo gioverà alla vostra fisicità. Con Giove favorevole sarà possibile iniziare cure ed avere benefici sin dal principio. La parte migliore del mese sarà quella conclusiva. Anche in amore vivrete bei momenti, non mancherà la passione, in particolare nella prima settimana.

Per quel che riguarda il campo professionale, grazie alle vostre capacità, potreste ottenere dei buoni risultati, che potranno proseguire anche nei prossimi mesi. Scopriamo le stelle le previsioni che riguardano il lato professionale e amoroso per il mese di maggio.

Oroscopo maggio: il lavoro e l'amore per il Leone

Come anticipato, quello di maggio sarà un mese favorevole per il segno del Leone. Prosegue la scia di positività per i nati sotto il segno. I pianeti sono dalla vostra parte, in questo modo potrete prendere delle decisioni che riguardano la coppia, senza timore di sbagliare.

Evitate discussioni e complicazioni nella parte centrale del periodo, perché altrimenti potreste risentirne per i mesi a venire. Attenzione anche all'ultima settimana del mese, quando potreste essere nervosi a causa di mancanze da parte del vostro partner. Le coppie nate da poco tempo, potrebbero vivere dei momenti difficili, ma se tenete realmente alla vostra relazione, tenete duro e potrete proseguire con successo. Nel mese di giugno, sarà possibile fare incontri ed anche i single potranno vivere delle belle emozioni.

In campo professionale, se dovete discutere delle situazioni, è meglio che lo facciate sin dal principio del mese. È un periodo favorevole per gli accordi, le vostre attività potranno vivere un'evoluzione positiva. Giornate in cui potreste sentirvi stanchi sono quelle di metà mese, ma non temete, con le vostre capacità otterrete risultati comunque. Anche quello di giugno sarà un mese buono per il lavoro, non mancherà la vostra creatività per portare avanti anche dei buoni investimenti.