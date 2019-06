Mancano pochi giorni per salutare il mese di giugno. L'Oroscopo del 27 giugno annuncia delle novità importanti per alcuni segni zodiacali e invita altri a mantenere la calma e a riflettere. Di seguito, le previsioni astrologiche da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – Giornata contrastante con l'inizio settimana in cui avete subito fatica fisica. Adesso dovete recuperare un po' di soldi. Interessanti proposte di lavoro, anche se solo part-time.

Anche se nascono e finiscono in breve tempo, sono destinati al successo.

Toro – Metà settimana importante per i sentimenti che raggiungeranno il massimo nel weekend. Se una persona vuole farsi notare e voi desiderate chiarire le vostre esigenze, potreste anche litigare pur di ottenere ciò che desiderate. Se attorno avete persone volubili e bene dire subito stop.

Gemelli – Periodo di grande riflessione in amore. Le coppie salde non avranno problemi, però si trovano ad affrontare delle incomprensioni che nascono dall'esterno.

Nei giorni scorsi tutti hanno discusso. Dovreste distrarvi di più, anche se la mente non allontana certe preoccupazioni.

Cancro – Giornata un po' allo sbando. Sicuramente prendete le cose troppo di petto. Coltivate di più l'amore. Siccome nel lavoro avete un po' di nemici, meglio approcciarsi di più sui sentimenti. Per essere ricambiati in amore dovete essere positivi.

Leone – Periodo in cui siete artefici del vostro destino e della vostra fortuna.

I progetti che sono in cantiere potranno diventare importanti. Questi giorni sono stati stancanti, vi siete dati molto da fare e ora vi sentite esausti. L'amore, in questi giorni, è stato messo in disparte. Non dimenticate che anche voi avete bisogno di sentimenti soddisfacenti.

Vergine – Momento stancante iniziato già da lunedì. Sarebbe opportuno dimenticare il passato, soprattutto se vi ricorda una persona o una situazione che non tollerate più. I single non dovrebbero chiudersi a riccio, anzi dovrebbero reagire voltando le spalle al passato.

Previsioni di mercoledì 27 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia – Alcuni di voi, non convinti dell'amore, tornano a casa nervosi e tutto si ripercuote sulla famiglia. La maggior parte di voi è preso più dal lavoro che in amore. In questo giovedì fate molta attenzione, potrebbero nascere alcuni disagi. Da sabato ci sarà un recupero.

Scorpione – Ore particolari che per qualche coppia potrebbero essere rischiose. Isolatevi da tutto ciò che vi rende nervosi, liberate la mente da qualsiasi pensiero negativo della giornata.

Per vivere bene il futuro ci vuole un po' di leggerezza.

Sagittario – Amate cambiare. Se fate le solite cose non vi sentite appagati e motivati. Chi è sposato da anni cerca un diversivo, chi lavora sempre nello stesso gruppo cerca un'attività ricreativa. Non entrate troppo nella noia, iniziate nuovi progetti e siate più creativi. Le coppie in questi giorni potrebbero percepire una certa tensione.

Capricorno – In questo periodo siete nervosi. Ci sono alcune questioni di lavoro o familiari che non vanno.

State vivendo in solitudine, offrite la fiducia a poche persone. Magari una persona su cui contavate è venuta a mancare e vi sentite soli.

Acquario – Avere una storia con un partner statico e poco creativo, crea un problema nella relazione. In questi giorni mantenete la calma, potrebbero presentarsi delle polemiche. Da stasera fino a domenica, si consiglia molta prudenza. Evitate stanchezza ed esagerazioni.

Pesci – In questi giorni avete voglia di liberarvi di un peso e dire cose che covate da tempo. Chi è solo guarda il futuro con pessimismo, forse ha solo paura di mettersi in gioco. Al momento l’unico neo negativo è il lavoro, non cresce come speravate.