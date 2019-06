L'estate per i nati sotto il segno del Sagittario sarà caratterizzata in particolare da un affiatamento di coppia a dir poco eccezionale e degli ottimi guadagni sul posto di lavoro. Sarà una stagione importante in quanto le novità sul fronte lavorativo saranno determinanti anche per quanto riguarda il vostro futuro. Infine avrete a che fare con delle nuove amicizie sotto l'ombrellone. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per l'estate per i nativi sotto il segno del Sagittario.

Amore e amicizie

L'estate dei nativi Sagittario sarà caratterizzata da una forte carica passionale che vi permetterà di andare d'accordo con il vostro partner come non mai. Se avete alcuni progetti importanti da fare assieme all'amato bene, questo è il momento ideale in quanto l'affiatamento di coppia è al massimo.

I single invece dovranno fare attenzione a non innamorarsi di chiunque, soprattutto a partire dal mese di agosto, in quanto avere troppe spasimanti poi potrebbe crearvi dei seri problemi e magari ritrovarvi improvvisamente da soli.

Meglio dedicarvi alle amicizie, dove infatti potreste fare delle nuove conoscenze in spiaggia che soltanto dopo potrebbero diventare qualcosa di più importante.

Fortuna e salute

A partire dal mese di luglio, vi sentirete particolarmente attivi, in grado di affrontare qualunque situazione vi capiti durante queste giornate estive. Ciò nonostante verso la fine dell'estate, potreste cominciare a sentirvi piuttosto stanchi per via delle mille avventure che avete vissuto da soli oppure in compagnia.

Il periodo estivo sarà anche determinato da un pizzico di fortuna, dove farete delle nuove amicizie, ma contemporaneamente, deciderete anche di lasciarvi alle spalle alcune vecchie amicizie che ormai lasciano il tempo che trovano. Fortunati anche sul posto di lavoro, anche grazie alla vostra determinazione, che vi permetterà dei buoni ricavi.

Lavoro e impegni

Il lavoro procederà senza alcun tipo di problema, ciò nonostante dovrete attendere ancora un po’ prima di poter ricevere i primi guadagni e qualora sarà necessario, una parte di questi verrà sfruttata per degli investimenti.

Avrete molte idee da realizzare sul posto di lavoro, ma dovete anche tenere in considerazione che alcune di esse verranno immediatamente scartate, anche se per voi erano delle interessanti proposte. Dovrete farvene una ragione. Tenete però in considerazione che se lavorerete sodo, e senza creare troppi problemi a chi vi sta attorno, potreste riuscire ad ottenere un'importante promozione che porterebbe avanti la vostra carriera professionale. Basterà soltanto che vi impegniate per riuscire a portare a termine i vostri obiettivi.