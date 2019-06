La giornata di giovedì 27 giugno Venere in Gemelli faciliterà loro la relazione con il partner, ma poco per volta. Scoppierà la passione per lo Scorpione, mentre ci saranno dei dissapori per il Capricorno e indifferenza da parte del Cancro per le questioni amorose.

Ottimo il lavoro per il Sagittario. Leone spendaccione.

A seguire, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per i nativi dei 12 segni.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la famiglia di origine vi supporterà in una decisione che riguarda l'aspetto lavorativo.

Pubblicità

Pubblicità

Ad ogni modo, sarebbe opportuno non parlarne a lungo per evitare l'insorgere di ulteriore stress psicofisico.

Toro: sul piede di guerra. Potreste essere molto permalosi e addirittura aggressivi con chi vorrebbe farvi del male, soprattutto sul posto di lavoro. La vostra determinazione vi varrà qualche compenso e un breve strappo alla regola.

Gemelli: piccolo rialzo in amore. Ci sarà maggiore intesa rispetto ai giorni precedenti all'interno della coppia, e questo influirà positivamente sulle vostre prestazioni lavorative.

Oroscopo 27 giugno: Toro permaloso, Scorpione tenero, Acquario nostalgico

Attenzione a non avere degli improvvisi cali di pressione.

Cancro: diligenti. Svilupperete una responsabilità maggiore sul fronte finanziario e lavorativo, tanto che ci potrebbero essere degli incarichi in più riguardanti l'ambito economico. Bene gli affetti, amicizie un po' messe da parte.

Leone: attenzione ai soldi. State facendo del vostro meglio per incrementare il vostro conto, ma dall'altra parte state facendo troppi acquisti inutili. In famiglia ci sarà qualche dissapore sulla gestione economica.

Pubblicità

Vergine: dovreste prestare più attenzione alle vostre condizioni di salute, perché oltre al calo delle energie ci potrebbe essere anche qualche problema di fondo riguardante il vostro corpo. Fatevi dare un'occhiata.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: lavoro e amore stabili. Non ci saranno risvolti positivi, me nemmeno negativi né per una cosa, né per un'altra. La vostra esuberanza della serata vi metterà in condizione di essere al centro dell'attenzione.

Scorpione: voglia di stare con il partner. L'affiatamento vi porterà ad un pomeriggio decisamente 'rovente' sul fronte erotico, ma ci saranno anche delle ore dedicate a progetti in due e iniziative da prendere in considerazione.

Sagittario: lavoro a gonfie vele. Elogi e premi arriveranno da parte del capo, anche se ci sarà qualcuno prima di voi che potrebbe suscitare la vostra gelosia. Godetevi i vostri successi senza guardare altrove.

Capricorno: meglio lasciar correre alcune divergenze con il partner, per questa volta.

Pubblicità

Non sarebbe saggio lasciarsi prendere dalla foga di essere sempre dalla parte della ragione. Le cose potrebbero migliorare.

Acquario: ritorno a vecchi luoghi. Un amico oppure un parente vi farà rivivere qualche momento passato che susciterà la vostra nostalgia. Qualche volta è un bene, ma meglio non galleggiare nella tristezza troppo a lungo.

Pesci: scontrosi. Umore a terra, per voi. Il lavoro rende, ma non come vorreste. I sentimenti sono stabili.

Pubblicità

Non ci sarebbe quasi niente di strano, quindi questa instabilità arriverà direttamente da voi. Rilassatevi.