Nella giornata di venerdì 28 giugno i pianeti saranno favorevoli per il lavoro, soprattutto per i nativi del segno dell'Acquario. Complicità maggiore con la propria metà si riscontreranno per il segno della Vergine e quello dello Scorpione, mentre i Pesci e la Bilancia saranno più propensi a dedicarsi di più alle amicizie. Il Capricorno avrà ancora dei problemi sul fronte amoroso, ma per il momento gestirà la cosa con destrezza.

A seguire, le previsioni degli astri per venerdì 28 giugno.

Pubblicità

Pubblicità

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: calmi e rilassati più dei giorni precedenti. Dopo un forte stress avvertirete i primi segnali di distensione. Avrete compreso che la fortuna al momento sarà dalla vostra, quindi è preferibile concedersi una tregua.

Toro: pronti a sondare il terreno intorno al partner. Avrete voglia di una riconciliazione duratura, ma ancora dovrete fare attenzione a cosa fate e a cosa dite. Procrastinare potrebbe essere positivo per studiare meglio eventuali reazioni.

Oroscopo 28 giugno: Gemelli romantico, ottimo periodo per Cancro

Gemelli: darete l'avvio a qualche iniziativa per ristabilire il vostro rapporto di coppia e indirizzarlo verso un'atmosfera più serena. Qualche luogo romantico o una semplice cena a due sarà perfetta per la serata.

Cancro: entusiasti. La lenta ascesa sarà motivo di allegria ed ottimismo in questa giornata di venerdì. Lo stress si sta notevolmente abbassando, e la relazione per il momento non presenterà conflitti interni. Continuate così.

Leone: impazienti.

Pubblicità

Si affaccerà alla vostra porta una carica erotica nei confronti del partner. Ne sarete irrimediabilmente attratti. Salute da tenere sott'occhio a causa di qualche acciacco, ma niente di più.

Vergine: complicità con il partner su un argomento. L'intesa di coppia arriverà da un argomento inaspettato. Gli affetti non saranno molto comprensivi, quindi concentratevi maggiormente sulla vostra storia.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: nella comitiva potrebbe svilupparsi maggiore intesa, e andrete d'accordo su molti punti.

Il partner potrebbe trovarvi irresistibili e farvi dei complimenti del tutto diversi a cui siete abituati. Farete faville.

Scorpione: sentimenti al top. L'affiatamento all'interno della coppia sarà un punto di forza per voi, ma dovrete necessariamente concentrarvi prima sul fronte lavorativo in modo da avere campo libero rispetto ai colleghi.

Sagittario: chiarimenti. Avrete modo di spiegare al partner cosa non va nella vostra relazione secondo voi, e agire di conseguenza.

Pubblicità

Dovrete capire cosa volete fare non solo per la coppia, ma anche per gli affetti in generale.

Capricorno: avrete voglia di tirare fuori tutto il vostro lato giocoso per fare da contraltare alla situazione di tensione che state vivendo, soprattutto in casa. Qualche strigliata dal capo però potrebbe mettervi in stato di agitazione.

Acquario: sensuali. Sarete al culmine della sensualità, tanto che il partner potrebbe decidere di cedere alle vostre lusinghe.

Pubblicità

In ambito lavorativo ci saranno piccole soddisfazioni a livello gestionale che saranno ricompensate.

Pesci: meglio le amicizie. Il fronte amoroso sarà battuto da quello delle amicizie. Più uscite con un amico fidato potrebbero essere dei toccasana contro una relazione che ha bisogno soltanto di tempo per una riflessione.