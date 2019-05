Le previsioni astrologiche dei cuori solitari diventano intriganti e complici, elargendo delle consigli che giungono dritti al cuore di ciascun simbolo zodiacale. L'Oroscopo dell'amore per i single approfondisce le opportunità in modo completo e molto consapevole.

Astri e oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Mercurio dal cielo astrologico dei Gemelli vi regala intriganti novità amorose, tutte da prendere al volo con maggior dinamismo.

Dovete passare all'azione, superando una pigrizia conferitavi da Marte in quadratura.

Toro: i colpi di fulmine scendono giù copiosi per voi amici del Toro, cercate di selezionare bene le vostre conquiste amorose. Il sovraffollamento planetario presente nel vostro cielo vi spinge a innamorarvi di persone molto eccentriche e poco affidabili, attenzione.

Gemelli: aprite la mente a 360° e analizzate le opportunità amorose che vi si presentano con spirito analitico.

In questo modo potrete valutare al meglio se un vostro ammiratore è la persona giusta per voi, accantonando una certa arroganza che viene prodotta dall'eccessiva sicurezza in voi stessi.

Cancro: Marte nel vostro segno cerca di darvi una scossa positiva per farvi approfittare delle opportunità amorose, ma un Plutone dirimpettaio vi mette i bastoni tra le ruote e produce pensieri negativi che vanno ad accumularsi nella vostra interiorità, precludendovi l'amore.

Leone: molto emotivi grazie all'influsso lunare, sarete anche molto liberi e indecisi se vivere le storie amorose con maggiore impegno o seguire un istinto uraniano che vi spinge a beneficiare di una maggiore indipendenza. A voi la scelta.

Vergine: le situazioni sentimentali per voi Vergine giungeranno improvvise e saranno ricche di piacevoli imprevisti. Dovrete fronteggiare a questa situazione nuova altalenante con grinta, determinazione e un pizzico di originalità che vi farà adattare al nuovo.

Buone sorprese nelle previsioni astrologiche segno per segno

Bilancia: in amore, capirete che non dovrete tergiversare nei confronti di una storia che sta per nascere. Ma tenete le vostre emozioni troppo chiuse in voi stessi, che ne dite di aprirvi e beneficiare di queste sensazioni coinvolgenti?

Scorpione: il vostro cuore ma anche la mente hanno messo le ali e vi fanno vivere la vita con maggiore intraprendenza e spirito libero. Apritevi alle amicizie con slancio, vivendo momenti di puro divertimento e pian pianino anche l'amore prenderà il volo.

Sagittario: la voglia di uscire fuori dai vostri limiti prestabiliti è tanta, dovete fare solo un grande salto verso il nuovo, con coraggio e intraprendenza. Siete molto ottimisti nei confronti dell'amore e sapete quali sono i vostri limiti, non temete quindi, saprete giostrarvi nel labirinto dell'amore.

Capricorno: molto aperti al cambiamento, cercherete di realizzarvi in ambito affettivo ma troverete delle opposizioni da parte di Marte dirimpettaio.

Allora darete il via a una vera lotta contro un destino non molto favorevole, di sicuro potrete contare su Venere che è in posizione benefica per l'amore.

Acquario: siete coscienti di ciò che volete dall'amore e cercate di razionalizzare i vostri sentimenti, fronteggiando a una quadratura di Venere e Urano che innesta nel vostro animo un vero e proprio tumulto emotivo. Non avete bisogno adesso delle infatuazioni amorose, ma preferirete aspettare l'amore vero.

Pesci: le avventure passionali non vi mancano di certo, con la Luna che vi rende molto intuitivi e sensibili dal domicilio del Toro. Urano innesca un cambiamento benefico per l'amore e vi chiede maggiore concretezza e impegno pratico nei confronti delle opportunità amorose.