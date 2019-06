Il primo mese estivo è da poco iniziato, quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per i 12 segni dello Zodiaco? Sarà un momento decisamente positivo per il Toro e i Gemelli, che in amore e non solo potranno fare affidamento sulla protezione di Venere. Al contrario, il pianeta creerà dei disagi al segno della Vergine, che come il Sagittario vivrà un momento sottotono per quanto riguarda i sentimenti. Ecco di seguito la classifica dei segni Top e Flop del mese di giugno 2019, per tutti i segni dello Zodiaco, da Ariete a Pesci, in base alle previsioni astrologiche di amore, lavoro e salute.

Pubblicità

Pubblicità

Segni Top

Toro: durante questo primo mese estivo il transito di Venere si rivelerà molto favorevole per il segno, non solo per i sentimenti ma anche per le questioni lavorative, dove sono in arrivo delle novità per il Toro. Le soddisfazioni non mancheranno. L’amore torna a ricoprire un ruolo centrale e anche i single alla ricerca dell’anima gemella potranno fare degli incontri interessanti. Per quanto riguarda il fisico, vi sentirete energici e la voglia di fare prevarrà, grazie anche all’influsso positivo di Saturno.

segni top e flop di giugno 2019 - blastingnews.com

Gemelli: l’estate inizia in maniera decisamente positiva per il segno, che potrà fare affidamento sul favore di Venere e del Sole, in aspetto vantaggioso. Sarà un momento di forza per i sentimenti, anche i nuovi amori e gli incontri e gli incontri saranno favoriti dal cielo. Grazie al transito del Sole le prime due settimane di giugno saranno le più positive per il lavoro, non mancheranno le conferme e le soddisfazioni, qualcuno potrebbe ricevere delle interessanti proposte.

Pubblicità

Cancro: con l'ingresso di Mercurio nel segno, il Cancro si prepara a vivere un primo mese estivo positivo. Già a partire dalle prime giornate di giugno ci sarà una buona ripresa sia in ambito lavorativo che per quanto riguarda la sfera sentimentale. Sarà un periodo di energia e buon umore, in amore sarà possibile chiarire i contrasti del mese precedente e vivere i sentimenti con maggior serenità. Anche in ambito lavorativo non mancheranno le buone notizie, se siete alla ricerca di un impiego potreste ricevere la telefonata tanto attesa.

Leone: con l’arrivo di giugno il Leone potrà risolvere alcune problematiche nate alla fine del mese precedente, soprattutto a livello sentimentale. Vivrete un buon momento per il fisico, le cure iniziate in questo momento dell’anno porteranno a buoni risultati e chi ha risentito di problemi psicofisici durante il mese precedente, riacquisterà a pieno le forze. Giove favorevole vi da una marcia in più sul lavoro e protegge gli studenti.

Scorpione: giugno sarà un mese vantaggioso per lo Scorpione, in tutti i campi.

Pubblicità

I sentimenti torneranno a ricoprire un ruolo centrale, vi sentirete romantici e passionali, questo gioverà ai rapporti di coppia e garantirà la possibilità di fare nuovi incontri. Anche per il fisico sarà un periodo positivo, vi sentirete energici e in gran forma. Buone notizie anche in ambito lavorativo, dove potrete ottenere risultati importanti.

Sagittario: con Giove favorevole il nuovo mese inizia con una notevole ripresa fisica, chi ha risentito di disturbi o malesseri durante il mese precedente riacquisterà completamente le forze e la vitalità.

Pubblicità

Anche in ambito lavorativo il segno sarà protetto da un quadro astrale favorevole, mentre in amore qualcuno potrà incontrare delle difficoltà, che tuttavia verranno risolte in breve tempo.

Acquario: a partire dalla seconda metà del mese potremmo assistere ad un bel recupero fisico del segno, chi nel mese precedente ha risentito di fastidi e malesseri fisici riacquisterà ora a pieno le energie, i trattamenti e le cure iniziate daranno i loro frutti. Sarà un momento di soluzioni in amore, soprattutto per le coppie insieme da tempo, che desiderano compiere insieme passi importanti per il futuro. Il transito di Giove si rivelerà invece positivo per gli affari.

Segni Flop

Ariete: l’inizio del mese si rivelerà piuttosto sottotono per il segno, in particolar modo per quanto riguarda l’ambito lavorativo e la sfera sentimentale. Potrebbero infatti nascere delle problematiche, che in un primo momento farete fatica a gestire e che vi arrecheranno stress e nervosismo. Tuttavia i contrasti potranno essere risolti entro la fine di giugno, mentre con l’inizio del prossimo mese arriveranno delle conferme sia in amore che in ambito lavorativo.

Vergine: con Venere dissonante, quello di giugno non si rivelerà un mese vantaggioso per il segno, non mancheranno le difficoltà e i momenti di disagio sia in amore che per quanto riguarda il fisico. Nei rapporti sentimentali non mancheranno disagi e malintesi, dunque sarà un periodo sottotono, in cui malumore e nervosismo avranno la meglio. Qualcuno potrebbe inoltre risentire di disturbi psicofisici.

Bilancia: l’opposizione di Mercurio e Saturno creerà delle difficoltà, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Durante il mese di giugno non mancheranno i momenti di stress e tensione e soprattutto nell’ultima settimana del mese gestirli vi sembrerà impossibile. Anche in ambito sentimentale non mancheranno le preoccupazioni, certo le coppie stabili, insieme da tempo, non avranno nulla da temere. Tuttavia qualcuno potrebbe non riuscire a superare i numerosi ostacoli incontrati e decidere di interrompere l’anno propria relazione.

Capricorno: non sarà un mese privo di tensioni per il segno, soprattutto nella seconda metà di giugno infatti non mancheranno le tensioni e i momenti di stress, che inevitabilmente andranno ad incidere sulla vostra salute psicofisica. Qualcuno risentirà dunque di un calo di energie e potrebbe risentire di fastidi psicofisici. L’opposizione di Marte creerà inoltre delle difficoltà all'interno della sfera sentimentale, litigi e discussioni sono dietro l’angolo.

Pesci: giugno si rivelerà positivo per il lavoro, questo sarà il vostro principale interesse durante il primo mese estivo ed inevitabilmente vi terrà lontani dagli altri aspetti della vostra vita. Il partner per esempio potrebbe sentirsi trascurato, sia in amore che in famiglia non mancheranno le discussioni e i momenti di stress. Anche per il corpo sarà un periodo sottotono, qualcuno potrebbe risentire di disturbi psicofisici a causa delle tensione accumulata.