Il mese di giugno 2019 sta ormai per volgere al termine. Ci avviciniamo a grandi passi ad un nuovo periodo dell'anno, il mese di luglio. Ecco intanto le previsioni e l'Oroscopo di Venerdì 28 giugno, con le novità per tutti e dodici segni zodiacali e i dettagli sui cambiamenti che ci saranno in amore, lavoro e salute.

Oroscopo di venerdì 28 giugno da Ariete a Vergine

Ariete: in questa giornata occorre prestare attenzione alle discussioni che riguardano i soldi, è possibile che spendiate improvvisamente più del previsto, creandovi problemi in vista del futuro.

Toro: questo è un periodo interessante per voi con la Luna che si trova nel vostro segno, quindi approfittatene per riparare ad un danno che avete commesso in passato.

Gemelli: questa sarà una giornata poco convincente e non molto vincente, in particolare nel lavoro, ma una buona notizia potrà arrivare anche all'ultimo minuto. Bene i rapporti sentimentali.

Cancro: in questo momento è importante conservare calma e sangue freddo, non agite di istinto e non fate tutto di testa vostra.

A livello lavorativo ci sono questioni spinose da risolvere e portare a termine.

Leone: con le stelle che sono dalla vostra parte e lo saranno ancora di più durante il mese di agosto questo periodo estivo risulta molto interessante per voi. Approfittate di questi momenti per ottenere qualcosa in più in amore.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale questo è un oroscopo intrigante, recupererete una storia che pensavate fosse ormai alla fine. Progetti interessanti in vista dell'autunno.

Previsioni 28 giugno: la giornata dei segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: non è facile mantenere i nervi saldi, potreste anche desiderare di allontanarvi da chi non vi merita più. Se una relazione non va bene e non è per colpa vostra potreste anche pensare di chiuderla.

Scorpione: non è il caso di combattere la stanchezza in questa giornata. Ogni tanto vivete momenti di forte tensione, ma in questo venerdì sarà meglio non strafare.

Sagittario: se c'è stato un problema di carattere sentimentale o di lontananza è probabile che ci sia ancora qualcosa da definire.

Capricorno: questa giornata sarà divisa a metà, calo alla mattina ma ripresa del pomeriggio. Potrebbe arrivare una buona notizia ed esserci una buona opportunità all'orizzonte.

Acquario: la situazione generale è ancora conflittuale. Potreste perfino fare una scelta dagli altri giudicano azzardata, ma che alla fine potrà rivelarsi vincente.

Pesci: in questo momento non dite di no alle emozioni del cuore solo perché il passato ha tradito alcune vostre aspettative.

Siate propositivi ad una possibile nuova relazione e non chiudete nessun portone.