L'Oroscopo settimanale dall'1 al 7 luglio prevede serenità in amore per lo Scorpione, mentre il Leone passerà delle giornate emozionanti. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Mercurio sul vostro segno vi aiuterà a realizzarvi in ambito lavorativo. Martedì e mercoledì saranno le giornate più fortunate per voi. Anche Luna sarà a vostro favore e questo potrebbe portarvi a nuove importanti conoscenze.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: Venere tornerà a sorridervi dopo un periodo di agitazione. La vostra relazione di coppia sarà più serena e sarete maggiormente empatici verso il prossimo. Non trascurate il lavoro per l'amore, le vostre finanze potrebbero risentirne.

Gemelli: questa settimana da lunedì 1 a domenica 7 luglio porterà parecchie discussioni sul lavoro e poi sarà necessario avere molta pazienza per affrontare ogni problema nella giusta maniera. Nel weekend ci sarà un netto recupero, soprattutto in ambito sentimentale.

Pubblicità

Cancro: chi è single potrebbe ritrovare delle giornate molto interessanti per fare nuove conoscenze. Chi è in coppia vedrà la passione aumentare nella propria relazione. Cercate di dare il massimo a livello lavorativo: potreste essere ricompensati in maniera inaspettata.

Leone: siete delle persone molto previdenti e in questa settimana dall'1 al 7 luglio potrete finalmente godere dei frutti della vostra pazienza. Mercurio potrà regalarvi una marcia in più sotto l'aspetto lavorativo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Attenzione a qualche piccolo screzio in famiglia.

Vergine: emozioni e novità sono in arrivo in ambito sentimentale. Chi ha iniziato da poco una relazione si sentirà pienamente appagato e felice. Chi invece ha già una relazione che soffre della monotonia, dovrà fare di tutto per risvegliare gli animi.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: il vostro periodo di serenità proseguirà. In questo particolare periodo vi sentite molto fortunati perché tutto sembra finalmente andare per il verso giusto.

In ambito lavorativo cercate comunque di tenere le cose sotto controllo per non dover avere a che fare con degli imprevisti.

Scorpione: in questa settimana dall'1 al 7 luglio tornerà finalmente la serenità in amore. Qualcuno dovrà trovarsi a prendere delle decisioni, ma fortunatamente potrete contare sull'appoggio del partner. In ambito lavorativo potrebbe esserci qualche rallentamento inatteso.

Sagittario: litigi e incomprensioni saranno purtroppo frequenti, specialmente in famiglia.

Pubblicità

Cercate di non essere troppo impulsivi e di moderare i toni. Se avrete pazienza le cose miglioreranno. Sul lavoro state finalmente ottenendo i successi sperati.

Capricorno: i rapporti con i partner sembreranno molto più tranquilli, ma c'è qualcosa ancora che vi crea del malcontento. I dubbi sulla vostra relazione potrebbero non essersi placati. Dovrete prendere una decisione il più presto possibile.

Acquario: Venere smetterà di esservi opposta in questa settimana dall'1 al 7 luglio.

Pubblicità

Chi ha dei programmi da fare potrà tranquillamente portarsi avanti senza ostacoli. Qualcuno potrebbe voler prendersi un periodo di pausa dallo stress lavorativo.

Pesci: questa settimana vi porterà ad essere parecchio agitati, perché purtroppo vi sembrerà che le cose non stiano andando come volete. Qualcuno potrebbe tentare di mettervi i bastoni tra le ruote, ma dovrete cercare di cavarvela senza passare alle reazioni forti.