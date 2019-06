L'ultima settimana di giugno ha avuto inizio. Scopriamo cosa hanno in serbo le stelle per tutti i segni zodiacali per le giornate da lunedì 24 e domenica 30 giugno 2019. Di seguito l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dall'ariete ai pesci.

Ariete: in questa settimana ci saranno molte cose da fare, cercate di mantenere la calma altrimenti potrebbero nascere delle discussioni. Tensioni in particolare nella parte centrale del periodo. In campo lavorativo, potreste avvisare dei momenti di stanchezza, alcuni progetti richiedono molto del vostro tempo.

In amore, potreste vivere un momento di recupero emozionale nell'ultima parte del periodo.

Toro: la parte centrale della settimana sarà quella migliore, cercate però di non affidarvi a persone sbagliate. In amore, è un buon momento per iniziare una convivenza e far partire dei bei progetti con il partner. Nel lavoro, potrebbero esserci dei momenti di tensione riguardanti anche il lato economico.

Gemelli: il campo sentimentale potrebbe essere messo in secondo piano a causa questioni lavorative.

In questo periodo dovrete infatti affrontare molte esigenze e questioni che vi creeranno dei problemi. Non temete, nella parte conclusiva della settimana potrete trovare alcune soluzioni a delle crisi. In amore, Venere inizia comunque un buon transito, i single potrebbero fare dei buoni incontri.

Cancro: settimana interessante per il segno, con Saturno opposto dovete comunque fare attenzione ad alcune vostre reazioni. In amore, le coppie che hanno superato la crisi, riusciranno a godersi il periodo estivo.

Nel lavoro, possono arrivare delle buone conferme.

Leone: nuovi incontri in quest'ultima settimana del mese di giugno. I single potranno vivere dei momenti passionali con il concludersi di questo primo mese estivo. Nel lavoro, evitate di perdere la pazienza, riuscirete così a portare avanti i vostri progetti. Evitate di esagerare nella prima parte del periodo, con il concludersi della settimana ci saranno giornate favorevoli per voi.

Vergine: giornate in calo per il segno, nella prima parte del periodo evitate di fare troppe cose.

Nel lavoro, potreste sentire dei momenti di agitazione, manca un po' di stabilità. Per quel che riguarda il campo sentimentale, è un buon momento per chi vuole fare progetti importanti, come un matrimonio.

Oroscopo settimanale per i segni zodiacali

Bilancia: la settimana inizia giù di corda ma migliora con il concludersi. In campo lavorativo, potrete fare delle scelte importanti: è possibile che arrivino delle belle opportunità per voi. In amore, cercate di evitare errori, non cedete alle tentazioni.

Scorpione: la settimana inizia bene, il weekend vi potrebbe creare un po' di agitazione. In campo lavorativo, è possibile che facciate dei cambiamenti, miglioramenti per quel che riguarda la vostra posizione in azienda. In campo sentimentale, potreste vivere dei momenti difficili con il partner, ultimamente l'amore è stato messo da parte a causa di problemi riguardanti Il lavoro.

Sagittario: con Mercurio nel segno, a partire dalla parte centrale della settimana, vivrete un buon momento in campo sentimentale.

Venere rimarrà in opposizione, ma potrete superare alcuni problemi. Nel lavoro, è possibile che arrivino delle conferme in queste giornate.

Capricorno: l'ultima settimana di giugno sarà caratterizzata da buone intuizioni. In campo lavorativo non mancheranno però delle discussioni, soprattutto nella parte centrale. In amore, la situazione potrebbe migliorare nel fine settimana, state vivendo dei momenti di incertezza.

Acquario: la settimana inizia bene, ma il weekend non sarà semplice da gestire. In amore, cercate di gestire i rapporti con più serenità, polemiche potrebbero nascere sabato e domenica. Per quel che riguarda il campo professionale, potrebbero esserci dei messaggi da affrontare.

Pesci: Venere è ancora dissonante, per questo motivo in amore potreste vivere delle giornate sottotono. Cercate di essere prudenti. In campo lavorativo, con Giove dissonante, potreste vivere dei problemi a livello economico.