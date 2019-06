Sta per iniziare una nuova giornata per i dodici segni dello Zodiaco. L'Oroscopo del 29 giugno riporta tante novità e alcuni cambiamenti: per molti sarà un sabato teso, mentre per altri sarà tranquillo e rilassante. Di seguito, le previsioni astrologiche con protagonisti l’amore e il lavoro.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – Giornata di recupero, di ripresa e di desiderio. Non tutto si può risolvere in poche ore, però dovete cogliere il momento, soprattutto se ci sono possibili novità.

Dovete ritrovare la capacità e la volontà di rimettervi in gioco.

Toro – Sono giorni di stanchezza e sofferenza che dovete superare. La giornata di sabato è talmente piena di cose da fare che vi causa agitazione. Prendetevi qualche ora di relax e trascorreteli in modo diverso dal solito.

Gemelli – Per molti di voi è una giornata di alta tensione. State vivendo grosse preoccupazioni nell'ambito del lavoro. Dalla prossima settimana si potrà vedere qualche soluzione.

Per coloro che hanno un'attività propria, potrebbero arrivare buone speranze. L'amore in questa giornata sarà molto convincente.

Cancro – Giornata un po' fiacca, poi domenica si recupera. Momento importante per le storie sentimentali. Se da tempo avete rinviato delle questioni lavorative, questa è la giornata ideale per affrontarle.

Leone – Periodo particolare che invita a guardare il futuro con interesse. Alcuni hanno già dei buoni progetti, altri hanno la possibilità di scegliere nuove opportunità.

Si consiglia già da adesso di programmare le vacanze.

Vergine – Giornata estremamente tranquilla. Nonostante ciò, dovete fare i conti con un po' di stanchezza fisica. Probabili problemi dovuti al clima, il caldo vi porta un calo fisiologico e tensioni particolari. Si recupera nelle questioni sentimentali.

Previsioni di sabato 29 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia – Periodo con tante tensioni da superare. Alcuni di voi devono valutare un sentimento, si consiglia una pausa di riflessione.

Fate attenzione e frequentate solo persone che ricambiano i sentimenti.

Scorpione – Si parte con un po' di tensione, che sparirà già nel pomeriggio. Alcuni di voi sono preoccupati per la forma fisica. Altri, invece, per una relazione. Ci sono tensioni anche in campo lavorativo, però, i progetti vanno curati e realizzati. Giornata ideale per sistemare qualche intoppo di tipo economico.

Sagittario – Nonostante le tensioni, riuscite sempre a trovare una scappatoia.

In questo periodo state scoprendo delle capacità che vi erano sconosciute. Anche se un progetto vi ha deluso, non vi scoraggiate mai. Giornata all'insegna dell'amore.

Capricorno – Periodo importante, anche se siete molto affaticati. Siete circondati da persone che non vi sostengono. Infatti, voi siete precisi e chiari, ma spesso avete attorno persone scorrette che vi creano confusione. Ecco perché in voi cresce l'instabilità emotiva.

Acquario – Finalmente trovate un po' di tranquillità.

Nel campo lavorativo c’è una piccola rivoluzione. Molti stanno cercando di risolvere un problema. Le passioni tornano protagoniste in questa giornata di sabato. Si consiglia cautela, e chi ha problemi di natura fisica, deve rilassarsi.

Pesci – Giornata che invita ad amare. Chi ha una relazione la può potenziare. Momento ideale per un viaggio, magari i single potrebbero incontrare l'anima gemella. Sul lavoro c’è una forza potente che spinge a dare il meglio di sé. Qualcuno potrebbe essere contrario ai vostri obiettivi e cercare di fregarvi nel peggior modo possibile: non lasciate che vi facciano questo. Usate la vostra testa per emergere in ogni situazione. La libertà è uno stato d'animo. Fate qualcosa che vi fa venir voglia di brillare.