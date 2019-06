L'Oroscopo del weekend è ricco di opportunità stellari, tutte da cogliere al volo approfondendo con slancio le previsioni astrali di fine giugno.

L'oroscopo del weekend

Ariete: l'astro mercuriano, già da un po' in posizione favorevole, vi renderà più loquaci del solito. Potrete così approfondire interessanti colloqui e la comunicazione prenderà il volo in questo weekend. La vicinanza di una Luna favorevole per tutto il fine settimana vi renderà intuitivi e le vostre decisioni saranno quelle giuste.

Toro: la Luna continua a illuminare il vostro cielo e insieme a Urano riaccenderà la voglia di respirare aria nuova. Ecco perché anche voi in coppia sentirete forte il bisogno di cambiare. Con Mercurio in quadratura dal Leone, rimandate le decisioni importanti a periodi migliori.

Gemelli: nella giornata di domenica in particolare la Luna entrerà nel vostro cielo astrologico e vi garantirà l'approfondimento delle sensazioni amorose, che diventeranno più consapevoli anche grazie alla presenza di Venere nel segno.

Una nuova curiosità animerà la vostra vita sociale.

Cancro: affabili e indulgenti in famiglia, vivrete gli affetti in modo equilibrato e armonioso. Il Sole nel vostro cielo illuminerà proprio la vostra casa astrologica, quella dedicata al focolare domestico ed è proprio qui che vivrete splendide e fortunate situazioni in questo fine settimana.

Leone: con Mercurio nel segno, le vostre idee sono legate all'orgoglio e brillerete sul piano intellettuale.

Molto coraggiosi in questo fine settimana, prenderete delle decisioni improvvise seguendo il vostro istinto che non vi farà sbagliare mai.

Vergine: Venere e Nettuno in quadratura vi faranno vivere le relazioni sentimentali in modo poco realistico e un'influenza negativa peserà sull'amore. La vostra mente proietterà un'immagine distorta del rapporto amoroso e anche quelli che stanno sbocciando saranno idealizzati da voi e assumeranno le forme che voi desiderate.

Previsioni astrali del fine settimana

Bilancia: l'influsso benefico di Mercurio lambirà anche voi e renderà la vostra relazione amorosa più equilibrata. Le incomprensioni saranno lontane da voi, proprio perché approfondirete i sentimenti con maggiore chiarezza in questo fine settimana.

Scorpione: le notizie si accavalleranno in questo fine settimana e potreste apparire un po' confusi. L'opposizione di Urano vi renderà impulsivi e nervosi poiché accelererà i tempi e potreste non essere abituati a questo ritmo frenetico.

E' in arrivo un cambiamento che rivoluzionerà la vostra sfera affettiva.

Sagittario: una Luna dirimpettaia vi renderà alquanto indecisi, soprattutto nella giornata di domenica. State seguendo varie situazioni in modo simultaneo e ciò vi provoca molta confusione. Attenzione a non essere troppo indulgenti con voi stessi, potreste così convincervi che tutto vi sia dovuto.

Capricorno: stabilite i vostri traguardi con maggiore convinzione delle vostre capacità, senza sminuirvi ed evitando di pensare che siate in obbligo di dimostrare quanto valete.

Chi vi ama e vi stima di sicuro sa come mettere in luce le vostre qualità.

Acquario: Mercurio in opposizione vi renderà alquanto superbi e insofferenti alle critiche pronunciate da persone che non vogliono il vostro benessere. Sostenete le vostre posizioni con rigore, seguendo le vostre convinzioni e applicandole con fermezza. Domenica una Luna sensibile in trigono vi farà approfondire i sentimenti con slancio.

Pesci: puntate tutto su una sensibilità lunare che vi sarà amica nelle giornate di venerdì e sabato, rendendovi intuitivi e pronti a captare interessanti situazioni dove potrete ottenere successo. Domenica l'astro lunare passa in posizione di quadratura e potrebbe rendervi troppo capricciosi e indolenti.