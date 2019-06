Le previsioni astrologiche di sabato si impegnano ad elargire delle dritte utili per risolvere alcune situazioni lasciate in sospeso. L'Oroscopo diventa complice di ciascun segno zodiacale, individuando una strada utile per raggiungere la felicità.

L'oroscopo di sabato dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il vostro rapporto amoroso affonda le sue radici in una storia profonda e sincera. Non occorreranno molte parole per manifestare ciò che provate, ma potrete contare sempre su un Mercurio favorevole che vi apre al colloquio con slancio.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: la presenza della Luna nel vostro cielo vi assicura successo nelle attività che intraprenderete poiché sarete in grado di sfruttare al massimo le vostre capacità, in modo previdente e riflessivo. Il vostro impegno lavorativo è stato premiato con successo, adesso dovete rilassarvi e godervi maggiormente gli affetti.

Gemelli: molto sentimentali con Venere nel segno, potreste ricevere o scrivere dei messaggi che parlano d'amore. E' un bel periodo per voi Gemelli in coppia e voi single potreste invece ricevere delle avance da un ammiratore.

Pubblicità

Cancro: un doppio sestile di Marte e Sole con Luna vi garantisce sensazioni dolci, tutte da vivere in modo sereno e in famiglia. Se qualche nuvola dovesse perturbare il vostro cielo, saprete come scacciarle via attingendo a una nuova e benefica grinta.

Leone: in amore, vi accorgerete che avrete con il partner parecchi interessi in comune. Questo accade per via della presenza di Mercurio nel vostro cielo che spazza via le incomprensioni di coppia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Per voi single invece sono previste intriganti novità sentimentali.

Vergine: le tentazioni vi lambiscono con Venere in quadratura e anche Giove si impegna a scombussolare le vostre storie sentimentali, tanto che potreste pensare di evadere dalla solita routine di coppia, assumendo un atteggiamento libertino e aprendovi agli incontri extraconiugali.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la vicinanza dell'astro mercuriano vi renderà parecchio agitati, ciò a causa di un fiume di idee che diventa dirompente nella vostra mente e che vorreste applicare nella vita di tutti i giorni.

Cercate di canalizzare questi stimoli in modo costruttivo.

Scorpione: alcune situazioni lasciate in sospeso limitano il vostro campo d'azione e vi provocano sofferenza. E' giunto il momento di risolvere ciò che non va, un'inevitabile conclusione è vicina ma dovrete affrontarla con maggiore concretezza.

Sagittario: le situazioni vi sfuggono di mano e un ritmo vitale frenetico vi lambisce rendendovi alquanto insofferenti. Attenzione a non essere troppo superficiali nei confronti degli impegni che dovete svolgere, potreste risultare inconcludenti.

Pubblicità

Capricorno: Saturno il pianeta delle restrizioni, fa salire a galla i problemi e Plutone fa scoppiare una vera e propria esplosione emotiva. Non potrete sottovalutare alcune situazioni che sono da risanare, inutile tergiversare, dovrete analizzare il tutto e apportare le giuste modifiche.

Acquario: sentite forte il bisogno di rafforzare la vostra relazione amorosa, coscienti di alcune debolezze vostre a cui volete porre rimedio. Siete più esigenti nei confronti dell'amore, pronti a ottenere il massimo risultato e ad allontanare le superficialità.

Pubblicità

Pesci: Urano e Venere in sestile vi rendono quasi telepatici nei confronti dei sentimenti e voi single potrete rischiare per ottenere ciò che volete. Di sicuro avrete successo, poiché molto innovativi e aperti a un cambiamento più concreto.