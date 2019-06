Un nuovo fine settimana sta per prendere il via per tutti e dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo dell'8 giugno 2019 con le novità che stelle e pianeti porteranno in amore, lavoro e alla salute dei segni: Ariete in recupero a livello sentimentale, mentre ci sarà un po' di nervosismo per l'Acquario. Nel dettaglio dall'Ariete ai Pesci leggiamo le previsioni del giorno e tutti i cambiamenti astrologici che arriveranno in questo 8 giugno.

Previsioni 8 giugno 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in questa giornata ci sarà un buon recupero per quanto riguarda l'amore. Nel lavoro ci vorrà ancora del tempo per le vostre attività, ultimamente vi state stressando forse un po' troppo per portare a termine i vostri compiti.

Toro: con Venere nel segno i rapporti con gli altri sono favoriti e tutto sommato c'è una maggiore serenità. Nel lavoro sono positivi anche i rapporti con gli altri, arrivano chiarimenti a discussioni avute di recente.

Oroscopo 8 giugno: recupero sentimentale per l'Ariete

Gemelli: in queste ore potresti andare incontro ad alcuni problemi di carattere lavorativo. In amore invece, grazie a Venere in buon aspetto arrivano anche nuove speranze e nuove amicizie da non sottovalutare.

Cancro oggi non sarà il caso di rivangare troppo il passato, meglio cercare di superare qualche problema personale. A livello lavorativo attenzione le spese di troppo, contenetevi.

Leone: oggi c'è una grande vitalità, la vostra forza aumenta perché la Luna si trova nel vostro segno zodiacale in questa giornata e vi dà maggiore sicurezza.

Cogliete tutte le occasioni che vi si presenteranno.

Vergine: in questo momento la situazione è più facile per voi, ci sono buone soluzioni in arrivo. Nel lavoro ci sarà da fare una scelta entro metà mese, siate vigili e preparatevi per tempo.

Bilancia: per i nati sotto questo segno questa saranno ore che non vi permettono di strafare. Purtroppo ci sono momenti di grande tensione che dovrete superare.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale sarà una giornata sottotono, in questo periodo potreste trovare giovamento però nel fare un breve viaggio per staccare un po' la spina.

Sagittario: in questo momento è possibile ricevere nuovi incarichi. Nuove occasioni possono arrivare anche da altri ambienti che non frequentate di solito.

Acquario: c'è maggiore nervosismo ed incertezza in questa fase nell'ambito del lavoro. Adesso non sono consigliate mosse esagerate a livello economico, evitate di spendere troppo e di controllare meglio le uscite.

Pesci: in questa giornata le amicizie saranno da valutare bene, dovrete pensare a come recuperare una situazione di equilibrio sentimentale, non compromettere troppo un rapporto, anche se non è facile in questo momento.