Oroscopo settimanale dal 1° al 7 luglio: Cancro passionale, Acquario innamorato.

Nella settimana dal 1° al 7 luglio 2019 troviamo la Luna spostarsi dai Gemelli al segno della Vergine mentre Mercurio e Marte saranno nei gradi del Leone. Il Sole, Venere ed il Nodo Lunare si troveranno nel segno del Cancro e Plutone assieme a Saturno in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Nettuno nel segno dei Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Cancro passionale

Ariete: modaioli. Il look potrebbe essere il focus della settimana per i nati Ariete che, c'è da scommetterci, non baderanno a spese per rinnovare il loro guardaroba e concedersi anche qualche acquisto per la casa.

Tutto rigorosamente di tendenza.

Toro: umore 'flop'. Le dissonanze planetarie, capitanate da Marte e Mercurio, renderanno probabilmente l'umore dei nativi al di sotto della media. Già verso il weekend avvertiranno un'atmosfera più piacevole.

Gemelli: speranzosi. In questi sette giorni potrebbero attendere qualcosa che arriverà nel futuro prossimo. Il mood dei nativi, però, non sarà scoraggiato ma tendente alla speranza che i risultati arrivino.

Cancro: passionali. L'ambiente lavorativo potrebbe destare qualche preoccupazione difatti i nati Cancro, con ogni probabilità, decideranno di focalizzarsi verso le faccende amorose ricavandone copiose soddisfazioni.

Leone intuitivo

Leone: intuitivi. Mercurio nel loro segno sostenuto da Saturno renderà, con tutta probabilità, li renderà più perspicaci del solito. La loro intuitività risulterà spiccata specialmente tra i lavoratori autonomi.

Vergine: distratti.

Focalizzarsi su qualcosa o qualcuno in questa settimana potrebbe essere un compito arduo per i nati Vergine che, con ogni probabilità, avranno a che fare con momenti di distrazione.

Bilancia: mondani. La voglia di divertimento di questi sette giorni potrebbe esprimersi per i nati del segno con le uscite assieme agli amici di sempre. Briosi e frizzanti saranno l'anima della festa.

Scorpione: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie della settimana potrebbero rendere oltremodo nervosi i nativi, specialmente in ambito lavorativo. Amore in secondo piano.

Acquario innamorato

Sagittario: gelosi. Il comportamento del partner durante questa settimana potrebbe mettere in allerta i nati del segno. Dapprima guardinghi potrebbero alzare un polverone dialettico al primo sospetto acclarato.

Capricorno: determinati. Le posizioni astrali della settimana, specialmente nel weekend, aumenteranno grinta e tenacia dei nati Capricorno. Tale determinazione sarà ben valutata da chi di dovere.

Acquario: innamorati.

Focus settimanale improntato principalmente sulle faccende di cuore, anche se i nativi non dimenticheranno le questioni lavorative. Un fine settimana romantico con breve viaggio annesso è più che probabile.

Pesci: oziosi. La voglia di fare, produrre o creare potrebbe latitare questi sette giorni, con la sola eccezione di mercoledì, e vedere i nativi inclini all'ozio. Il partner potrebbe irritarsi e farglielo notare.