Oroscopo 25 giugno: Acquario innamorato, Vergine delusa

Martedì 25 giugno sarà una delle migliori giornate del mese per il lavoro e per i progetti ad esso correlati. Nonostante alcuni problemi, il Toro e il Cancro impiegheranno ogni energia sul fronte lavorativo con molto entusiasmo e senza lasciarsi fermare da nessuno. Bilancia particolarmente puntigliosa, Ariete sottotono. Di seguito le previsioni astrologiche della giornata per i 12 segni dello Zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il capo potrebbe riprendervi severamente per una distrazione.

Dovreste accantonare per un po' i vostri problemi personali, per fare maggiore spazio a quelli professionali, altrimenti le cose potrebbero peggiorare.

Toro: sarete sottotono. Però questo non vi scoraggerà nell'intraprendere un nuovo progetto che potrebbe riservare diverse soddisfazioni. La carica non vi mancherà.

Gemelli: l'intesa di coppia non sarà ai massimi livelli. Arriverete a dei punti di contatto su questioni importanti. Potreste organizzare qualcosa di romantico per creare una atmosfera più rilassata.

Cancro: le vostre idee saranno dei trampolini di lancio sul lavoro, non solo per voi stessi in particolare, ma anche per qualche collega. La collaborazione all'interno della cerchia dei colleghi non mancherà.

Leone: energici e frizzanti. Sul posto di lavoro metterete a frutto quel vostro brio che vi contraddistingue, rendendo la routine meno stressante. In amore ci saranno degli alti e bassi.

Vergine: un amico o un parente potrebbe farvi un brutto scherzetto e provocare la vostra rabbia.

Pensate che probabilmente questo senso di rancore e delusione rimarrà ancora a lungo, ma qualche passatempo o il partner lo farà passare in men che non si dica.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: meno polemici con il partner. Martedì non avrete niente da obiettare, anche perché la situazione potrebbe prendere una piega erotica da non sottovalutare.

Scorpione: il partner si vorrà rendere utile anche per quanto riguarda il vostro lavoro, quindi assecondatelo e non mettetevi sempre sul punto di rifiutare un aiuto.

Chissà se poi riuscirete a ricompensarlo.

Sagittario: qualche lamentela dal capo e dal partner. In particolare sul fronte amoroso non state dando il meglio di voi, però al momento non sarà una priorità essenziale per portare a termine i vostri progetti.

Capricorno: aumenti nei guadagni. Già dal primo pomeriggio arriveranno dei compensi economici per i vostri sforzi. Quindi potreste pensare di impiegare questi soldi per rinsaldare le vostre energie nel modo che riterrete opportuno.

Acquario: complicità con il partner, soprattutto in serata. L'amore vi darà ampie soddisfazioni, soprattutto in campo sentimentale. Sarete romantici e teneri, tanto che il partner potrebbe decidere di accontentarvi in ogni vostra richiesta.

Pesci: litigi. L'incertezza della vostra relazione vi porterà ad avere qualche dissidio, che però non farà che peggiorare il precario equilibrio all'interno della vostra coppia.