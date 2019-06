Inizia la prima settimana del mese di giugno 2019. Leggiamo le previsioni astrologiche che riguardano il periodo compreso tra lunedì 3 e domenica 9 giugno. Di seguito, le stelle e l'Oroscopo con il lavoro, l'amore e la salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: settimana sottotono per il segno, potrebbero nascere dei momenti di imbarazzo anche in campo professionale. Nel lavoro, evitate dei conflitti, potrebbero solo crearvi dei problemi. In campo sentimentale, siate prudenti soprattutto nella parte centrale del periodo.

Chi ha vissuto delle delusioni precedentemente, ora potrebbe sentirsi agitato.

Toro: bella la settimana in arrivo. Con Venere dalla vostra parte potrete vivere delle buone emozioni per l'intero periodo. Delle giornate leggermente sottotono saranno quelle del weekend, quando potrebbero anche nascere dei conflitti. In campo lavorativo, con Urano nel segno, avete voglia di superare delle sfide.

Gemelli: giornate conflittuali per il segno, un momento difficile da affrontare sarà quello del weekend, dovrete riuscire a mantenere la calma.

Previsioni astrologiche della settimana

In campo professionale presto riuscirete a recuperare delle situazioni. Momenti complessi da affrontare anche in campo sentimentale, soprattutto alla fine del periodo potrebbero nascere delle discussioni.

Cancro: in campo lavorativo è possibile che nascano delle tensioni, situazioni complesse da affrontare soprattutto con i collaboratori. Qualche disagio sarà vissuto anche in amore, soprattutto nella parte centrale del periodo, quando proseguirà la dissonanza di Saturno.

Leone: nella giornata di venerdì la Luna entrerà nel segno e potrete vivere dei bei momenti in campo professionale sentimentale. In amore, cercate di non alimentare delle polemiche che possono rivelarsi inutili. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci dei cambiamenti interessanti per voi.

Vergine: l'inizio del periodo sarà sottotono, ma migliorerà con la fine, grazie anche alla Luna nel segno. Nel lavoro potrebbero nascere delle incomprensioni, riflettete bene prima di contrariare qualcuno. In amore, dopo un periodo di stanchezza, potrete vivere delle buone emozioni, anche dei ritorni di fiamma.

Stelle settimanali per i segni

Bilancia: settimana stressante per il segno, non mancheranno momenti di agitazione. Un po' di ripresa ci sarà con il concludersi del periodo. Nel lavoro, vi sentite particolarmente stanchi e necessitate dei momenti di relax, cogliete l'occasione nella parte centrale della settimana. In amore, con Giove attivo, le relazioni iniziate da tempo vivono un periodo positivo.

Scorpione: con Venere in opposizione potrebbero esserci delle dispute in campo sentimentale e qualcuno potrebbe essere indeciso tra due storie.

Chi vive una relazione da tempo, godrà di buone emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile che nascano dei problemi con i collaboratori, nulla che non possa esser superato. La parte migliore sarà quella centrale.

Sagittario: nel weekend, con la Luna nel segno, vivrete dei buoni momenti anche a livello lavorativo, quando vi sentirete protagonisti. È possibile che qualcuno decida di iniziare dei nuovi progetti, che potranno essere sviluppati nei prossimi mesi.

In amore, le relazioni che durano da tempo, devono risolvere alcune tensioni.

Capricorno: la settimana sarà sottotono, cercate di non esporvi particolarmente. Nel lavoro, potrebbero esserci dei rallentamenti a causa di polemiche improvvise. In amore, alcune crisi iniziate precedentemente possono essere superate.

Acquario: nel weekend potreste vivere dei momenti di conflitto, un recupero ci sarà nella prossima settimana. Nel lavoro è possibile che ci siano delle discussioni, situazioni che riguardano la vostra mansione. In amore ci sono dei conflitti da risolvere.

Pesci: settimana interessante per il segno, soprattutto nella parte centrale. Nel lavoro è possibile che dedichiate del vostro tempo ad un nuovo progetto che potrebbe rivelarsi proficuo. Per quel che riguarda il campo sentimentale sono in arrivo delle buone occasioni che possono garantirvi un buon riscatto.