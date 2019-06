Non manca ormai molto alla fine del mese, quali progetti avranno gli astri e le stelle per il segno del Cancro durante luglio 2019? In amore il nuovo mese porterà maggior serenità al segno, coloro i quali nei mesi precedenti hanno vissuto dei momenti di incertezza e dubbio all’interno del rapporto di coppia potranno ritrovare l’intesa. In ambito lavorativo sarà un mese abbastanza impegnativo, ci saranno delle decisioni da prendere. Momento positivo per la salute, vi sentirete in gran forma e le energie non mancheranno.

Previsioni astrologiche Cancro, luglio 2019

Amore: luglio 2019 sarà un mese importante per quanto riguarda i sentimenti. Il Cancro ritrova la serenità, all’interno del rapporto di coppia sarà possibile risolvere le problematiche e ristabilire l’armonia. Chi vuole ricominciare dopo una separazione o una storia finita troverà il coraggio di guardare avanti, si potranno fare incontri interessanti. Tuttavia sarà bene non farsi troppe illusioni, difficilmente nascerà qualcosa di serio, ma si potranno vivere emozionanti avventure.

Sarà un mese positivo per i rapporti interpersonali, le vostre doti comunicative avranno grande importanza e si riveleranno indispensabili per risolvere alcune controversie nate all’interno della sfera familiare.

Lavoro: luglio 2019 metterà i nati sotto il segno del Cancro davanti a delle scelte per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Chi non ha già stabilito quali progetti intraprendere durante la seconda metà dell’anno, lo farà proprio durante il nuovo mese.

Potrebbero dunque iniziare progetti o collaborazioni che vi terranno occupati fino all’inizio del 2020. Luglio sarà un mese vantaggioso per coloro i quali vogliono dare una svolta alla propria carriera, anche se non porterà risultati immediatamente visibili. Sarà un mese vantaggioso per i contatti e per coloro i quali vogliono iniziare un’attività in proprio. Le giornate più vantaggiose del mese si riveleranno quelle dell’11 e del 13. Chi lavora in un’attività a gestione familiare dovrà essere molto cauto, potrebbero infatti nascere delle divergenze sull'organizzazione dell’azienda.

Attraverso un atteggiamento diplomatico potrete trovare un accordo.

Salute: a partire dal 3 luglio il Cancro recupera le energie e la vitalità venuti un po’ a mancare durante il mese precedente. Gli influssi di Venere saranno necessari a tal fine e vi permetteranno di vivere in maniera positiva le prime settimane di luglio. In questo periodo saranno favorite le cure anche quelle di tipo estetico. Più difficili si presenteranno invece le giornate del 23 e del 24 quando potreste risentire di alcuni fastidi fisici allo stomaco.

Nella seconda parte del mese sarà bene evitare gli sforzi e le situazioni stressanti, concedetevi un po’ di relax.