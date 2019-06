Tra qualche giorno accoglieremo il secondo mese estivo, come si rivelerà quest'ultimo per coloro i quali sono nati sotto il segno dei Gemelli? Luglio 2019 rappresenterà un momento di grande forza per il segno, avrete una grande energia, sarete positivi ed ottimisti e niente potrà distogliervi dal realizzare i vostri obiettivi. In ambito lavorativo non avrete alcuna esitazione, non resterete in disparte ma vorrete mostrare le vostre idee per raggiungere nuovi e più importanti incarichi. Momento positivo anche per i sentimenti e gli incontri.

Previsioni astrologiche Gemelli, luglio 2019

Amore: sarà un’estate interessante per quanto riguarda i sentimenti e i nuovi incontri, grazie a Venere nel segno. Durante il nuovo mese sarà possibile risolvere alcune incomprensioni nate precedentemente all’interno del rapporto di coppia, ritroverete la serenità e l’armonia con il partner e vivrete un mese ricco di emozioni. La passionalità si riaccende. Anche i nuovi incontri sono favoriti durante il mese di luglio, resistere al fascino e all’energia positiva che emanerete sarà quasi impossibile.

Tuttavia non per tutti i nati sotto il segno dei Gemelli sarà un luglio positivo, qualcuno infatti potrebbe faticare ad adattarsi alla nuova realtà che sta vivendo, più nel dettaglio, si parla di coloro i quali hanno dovuto affrontare una separazione o vogliono ricominciare dopo una storia finita. Potreste far fatica a fidarvi degli altri, potreste dare una sbagliata opinione di voi stessi, apparendo disinteressati ed arroganti.

Lavoro: il mese di luglio 2019 inizia in maniera molto vantaggiosa per i nati sotto il segno dei Gemelli per ciò che riguarda le questioni lavorative.

Intorno al 9 del mese, grazie agli influssi positivi di Marte e Mercurio, potranno arrivare importanti opportunità, qualcuno potrebbe iniziare nuovi progetti o collaborazioni lavorative che lo porteranno in un’altra città o all’estero. Durante il nuovo mese niente verrà regalato ai Gemelli, qualcuno avrà anche bisogno di un momento per metabolizzare ciò che è accaduto a giugno e trovare il modo di agire, si intende soprattutto coloro i quali hanno iniziato un’attività in proprio o intrapreso un nuovo percorso professionale.

Luglio 2019 sarà un momento positivo anche per gli studenti e coloro i quali sono alla ricerca di un’occupazione.

Salute: grazie al transito di Marte e alla positività di Mercurio il mese di luglio 2019 si rivelerà privo di complicazioni per quanto riguarda il fisico e la salute dei Gemelli. Soprattutto dal 23 del mese godrete di una forte energia e anche i disagi fisici potranno essere risolti. Le cure e trattamenti specifici iniziati durante questo periodo dell’anno porteranno ai risultati sperati.

Tuttavia Giove resta in opposizione, meglio non fare il passo più lungo della gamba.