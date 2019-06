Il noto rapper di origine sarda Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, potrebbe pubblicare a breve un nuovo album o iniziarne i lavori di produzione. Andando maggiormente nello specifico e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato da SkyTg24, il musicista olbiese ha pubblicato un misterioso post sul suo account Instagram, dedicato proprio all'annuncio di un suo possibile nuovo cd. Nello stesso post condiviso nel popolare social è contenuta la scritta in rosso "Nuovo Album", accompagnata da uno sfondo di colore bianco.

Tale scritta ha destato forte curiosità e interesse da parte dei numerosi followers e supporter dell'artista, tanto che si sono avuti quasi 20mila commenti dedicati al "mistero".

Il tour estivo di Playlist, l'ultimo album uscito 8 mesi fa

Sino ad ora l'ultimo album pubblicato da Salmo risulta essere Playlist, uscito più precisamente il 9 novembre del 2018 per la Sony Music. D'altronde, in questi giorni e settimane l'artista originario di Olbia sarà impegnato nelle tante e diverse tappe estive del tour dedicato alla promozione dello stesso cd.

Andando nei particolari e come riporta un articolo pubblicato sul sito web specializzato Rockol, tale tour è stato preceduto dalle tappe tenutesi in inverno e dai live che si sono avuti a Roma e a Milano durante il dicembre del 2018.

L'evoluzione stilistica e attitudinale di Salmo

L'eventuale uscita di un nuovo album di Salmo potrebbe contribuire ad un'ulteriore evoluzione del sound e dell'attitudine che contraddistinguono il celebre rapper. D'altronde, bisogna segnalare che anche in Playlist vi sono state delle novità sonore e concettuali, come il ritorno a delle tematiche e delle sonorità old school della musica rap-hip hop.

Più precisamente, tali dettagli sono ben presenti in alcuni brani e specialmente nel popolare pezzo intitolato Stai Zitto, in cui Salmo duetta insieme al ben noto rapper storico Fabri Fibra.

Oltre a ciò, bisogna segnalare che poco tempo fa lo stesso artista originario della Sardegna aveva collaborato anche con l'influente band alternative metal torinese Linea 77. La canzone fatta in collaborazione con i Linea è più specificatamente AK77, e con tale duetto lo stesso famoso rapper ha manifestato in qualche modo il ritorno a un certo 'spirito hardcore'.

Su ciò, bisogna d'altronde ricordare che il musicista ha avuto indubbiamente una gavetta e una carriera decisamente eclettica dal punto di vista stilistico ed è stato anche il cantante di un gruppo olbiese di genere crossover/rapcore chiamato Skasico e, in seguito, di una band hardcore punk chiamata Toedgein, anch'essa di Olbia.