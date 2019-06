Siamo ormai alle giornate conclusive di questo giugno 2019, cosa aspettarsi dal nuovo mese? Luglio sarà un momento estremamente positivo per l’Ariete, almeno per quanto riguarda il lavoro, dove non mancheranno le soddisfazioni e le novità. Al contrario l’amore creerà delle problematiche, sarà bene fare attenzione alle liti con il partner e in famiglia. Anche per la salute quello di giugno sarà un mese sottotono, non mancheranno i momenti di disagio, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare fastidi fisici.

Previsioni astrologiche Ariete, luglio 2019

Amore: durante il mese di luglio 2019 l’Ariete non avrà molto tempo da dedicare ai sentimenti. Come precedentemente annunciato infatti sarete molto presi dagli impegni di tipo lavorativo, potrebbero dunque nascere dei contrasti nei rapporti di coppia, mentre per i single sarà difficile fare delle nuove conoscenze. Le giornate del 6, del 15 e del 17 si riveleranno le più faticose per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali, in queste giornate potrebbero nascere dei contrasti in famiglia, soprattutto laddove le problematiche si trascinano già dal mese precedente.

Anche durante le ultime giornate del mese, gli astri consigliano di essere prudenti, soprattutto per coloro i quali vivono delle relazioni appena nate. Potreste infatti avvertire dei sentimenti contrastanti, insicurezza e gelosia potrebbero mettervi in cattiva luce e causare liti e discussioni con il partner.

Lavoro: in ambito lavorativo sarà un mese vantaggioso, luglio rappresenterà un trampolino di lancio, potrebbero nascere importanti opportunità che si concretizzeranno durante i mesi a seguire e regaleranno belle soddisfazioni durante i primi mesi del prossimo anno.

Si possono realizzare progetti interessanti, sarete creativi e le idee giuste non mancheranno, potrete intrecciare nuovi contatti e concludere vendite redditizie. Anche chi lavora in proprio o desidera iniziare un’attività potrà fare affidamento sulla protezione delle stelle, ma ricordate sempre di non fare i conti senza l’oste, prima di iniziare grandi progetti assicuratevi di poter gestire ogni sorta di spesa, anche gli ostacoli che potrebbero crearsi lungo il percorso.

Intorno al 23 luglio potrebbe arrivare una proposta o una chiamata inaspettata.

Salute: per quanto riguarda la salute e la forma fisica il mese di luglio 2019 vi metterà a dura prova, non mancheranno infatti i momenti sottotono, dove potreste risentire di una calo di energie ed avvertire banali disturbi fisici. Le giornate più faticose del periodo saranno quelle dal 20 al 21 del mese, tuttavia le cure iniziate a fine luglio si dimostreranno efficaci già durante la prima metà del mese successivo.