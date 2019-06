Giovedì 13 giugno 2019 la Luna si troverà sui gradi dello Scorpione, mentre Plutone e Saturno saranno in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario, come Urano nel segno del Toro e Nettuno in Pesci. Marte, il Nodo Lunare e Mercurio stazioneranno in Cancro e Venere con Sole saranno in Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Cancro passionale

Ariete: gelosi. Le dissonanze planetarie saranno improntate in ambito amoroso e i nativi potrebbero risultare eccessivamente gelosi verso l'amato bene.

Toro: fiacchi. Gli Astri forniranno probabilmente uno scarno bottino energetico ai nati del segno, rendendoli di conseguenza estremamente fiacchi durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Gemelli: mondani. Le faccende amorose e lavorative non avranno un ruolo preponderante nella mente dei nativi, perchè con ogni probabilità il loro focus sarà orientato verso il divertimento mondano.

Cancro: passionali. Le posizioni astrali del giovedì regaleranno ai nati Cancro momenti passionali con l'amato bene. Gli attriti lavorativi balzeranno in secondo piano.

Scorpione galante

Leone: famiglia d'origine. Il focus del giovedì sarà probabilmente orientato verso le questioni familiari. Una richiesta economica o un'urgenza pratica avrà bisogno del loro intervento.

Vergine: apatia. Poca la voglia di fare che potrebbe affiorare questo giovedì nei nativi, che farebbero meglio a rilassarsi, godendosi un giorno di ferie dal lavoro, se possibile.

Bilancia: scelte oculate. Il partner potrebbe avanzare una richiesta improvvisa.

Sarà bene che i nativi ponderino a dovere le scelte da fare nel prossimo futuro.

Scorpione: galanti. Le faccende amorose saranno in pole position in questa giornata: i nati Scorpione risulteranno galanti agli occhi dell'amato bene, per i più trasgressivi, anche dell'amante.

Sagittario euforico

Sagittario: euforici. L'estate sta arrivando e i nati Sagittario ne avvertono già i primi sentori nell'aria. Tale 'profumo d'estate' li renderà euforici durante le ore serali.

Capricorno: metodici. Seguire una linea ben definita è ciò che probabilmente faranno i nati del segno. La metodicità sarà il pezzo forte del loro repertorio odierno.

Acquario: viaggi. Vorranno staccare la spina, sia single che in coppia, i nativi decideranno di organizzare un breve viaggio che permetta loro di ricaricare le batterie.

Pesci: sangue freddo. Qualcosa di poco piacevole potrebbe accadere, lasciando attoniti i nati Pesci. Dal loro modo di reagire dipenderanno alcuni eventi successivi, dunque sarà bene che mantengano la calma.