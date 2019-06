Lunedì 24 giugno 2019 troviamo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci mentre il Sole, Mercurio, Marte ed il Nodo Lunare si troveranno in Cancro. Venere sarà stabile in Gemelli come Urano in Toro e Giove nei gradi del Sagittario. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Cancro passionale

Ariete: umore basso. Le copiose dissonanze planetarie tenderanno ad incupire l'umore dei nativi già dalle prime ore mattutine.

Pubblicità

Pubblicità

A pagarne le conseguenze degli alti e bassi umorali sarà, con ogni probabilità, il partner.

Toro: taciturni. Poca voglia di comunicare oggi potrebbero avere i nati del segno a causa dei Pianeti veloci nei segni d'Acqua. Sarà bene che si ritaglino ampi spazi di relax per ricaricare le batterie.

Gemelli: sorprese. Lunedì dove i nati Gemelli potrebbero ricevere una sorpresa inaspettata che li renderà euforici tutto il giorno. Che sia la visita di una vecchia amica o un regalo dell'amato sarà molto gradito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: passionali. Anche se da un lato le faccende lavorative nasconderanno, con ogni probabilità, qualche insidia i nati del segno potranno contare su Astri a favore delle questioni di cuore. Ritrovata passionalità nelle coppie stabili.

Scorpione in vena di flirt

Leone: distratti. La dissonanza mercuriale tenderà ad offuscare idee ed intenti dei nati Leone rendendoli soggetti alla distrazione, specialmente in ambito amoroso dove il partner potrebbe farglielo notare.

Pubblicità

Vergine: sfacciati. In alcune conversazioni lavorative i nativi potrebbero dire qualche parola un po' fuori contesto che suonerà ai più come sfacciata ed inopportuna. Amore in secondo piano.

Bilancia: mondani. Nel primo giorno della settimana i nati del segno saranno orientati, c'è da scommetterci, verso il divertimento, difatti potrebbero optare per un'uscita mondana assieme agli amici di sempre.

Scorpione: flirt. I single del segno godranno dei favori per i Pianeti nel loro elemento, specialmente nelle faccende di cuore. Le nuove conoscenze saranno favorite e potrebbero nascere anche dei flirt.

Pesci romantico

Sagittario: fiacchi. I nati del segno quest'oggi potrebbero avere a che fare con una certa fiacchezza fisica dovuta alle molteplici storture astrali. Per fortuna verso sera le attenzioni del partner riporteranno il sereno ed un pizzico d'energia in più.

Capricorno: ostinati. Niente e nessuno potrà fermare i nativi quest'oggi perché qualsiasi progetto avranno in mente saranno ben decisi a portarlo avanti pur se vorrà dire lavorare sino a sera.

Pubblicità

Acquario: stressati. Tra le incombenze lavorative e le questioni pratiche da sbrigare, questo lunedì per i nati del segno potrebbe essere un giorno stressante oltre che decisamente faticoso.

Pesci: romantici. Il focus odierno sarà, con ogni probabilità, orientato sulle faccende di cuore per i nativi che diveranno oltremodo romantici con l'amato. Cena galante e lussuosa.