I transiti planetari illuminano anche i piccoli dettagli, utili per far progredire i segni zodiacali in coppia. Le previsioni astrali di sabato sottolineano gli stati d'animo in modo approfondito e garbato, lanciando un focus nell'Oroscopo dell'amore di coppia.

Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la nuova posizione di Mercurio risulta in quadratura rispetto al vostro cielo e vi provoca uno scoraggiamento che minaccia la felicità di coppia.

Venere in sestile spinge l'amore verso vette elevate e più serene, cercando di smorzare questo vostro comportamento alquanto nervoso.

Toro: con Urano nel segno, difficile farvi prendere dalla noia e una sorta di eccitazione si manifesterà nella relazione in modo impetuoso e imprevedibile. Sarete attenti a ogni minimo dettaglio e nulla vi sfuggirà nei confronti del partner.

Gemelli: una Luna amica incrocia le sue energie con Venere nel segno e anche Mercurio vi è molto vicino a innescare un transito meno sensoriale e più mentale.

Potrete così approfondire la vostra relazione discutendo di ciò che voi ritenete opportuno modificare.

Cancro: se c'è qualcosa che vi infastidisce nel rapporto di coppia, non esitate a parlarne con il partner. Spesso evitate sottovalutando le vostre capacità, ma Mercurio nel segno vi spinge ad approfondire un dialogo costruttivo nella vostra famiglia.

Leone: l'astro d'argento è in opposizione e vi sfida a cambiare rotta in amore o perlomeno cambiare qualcosa, attingendo a una determinazione e a un'apertura mentale garantitavi dalla vicinanza di Mercurio.

Non sono previste incomprensioni, quindi procedete e andate dritti al dunque.

Vergine: l'energia benefica del Sole e di Mercurio dal cielo del Cancro si fa sentire e inscena dei cambiamenti che seppur dolorosi, potranno garantire un futuro migliore. Che ne dite di vincere le vostre paure e progredire?

Emozioni nuove nell'oroscopo per i single dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in coppia, non promettete degli impegni che poi non riuscirete a mantenere.

Mercurio in quadratura non smussa in modo eccessivo la vostra comunicazione con il partner, ma rende il vostro modo di amare molto superficiale.

Scorpione: in coppia, capirete che per raggiungere i vostri obiettivi sarà necessario attingere a una diplomazia che vi farà andare dritto allo scopo prefissato. Una fervida immaginazione rivoluzionerà il rapporto, garantendo una sferzata di passionalità.

Sagittario: le stelle sono dalla vostra parte ed esprimerete le vostre opinioni in coppia senza fraintendimenti.

Tuttavia una certa irrequietezza lambisce sia voi che il partner e potreste apparire ai suoi occhi troppo superficiali. Cercate di chiarire il tutto.

Capricorno: Mercurio, appena entrato nel domicilio astrologico del Cancro, rende i vostri rapporti amorosi difficili e poco comunicativi. Una mancanza di dialogo con il partner rende l'intesa difficile, quindi provvedete al più presto ed esigete un approfondimento delle sensazioni.

Acquario: molto affettuosi e comprensivi nei confronti del partner, capirete al volo il suo stato d'animo grazie a un'intuizione che solo Luna e Venere in trigono vi sa regalare.

Tuttavia Urano cerca di scombussolare questo idillio, facendovi divenire a tratti bruschi e ribelli.

Pesci: la fantasia e l'emotività camminano a braccetto nel vostro cielo, attingerete a questa spiccata intuizione fantasiosa che vi proietta verso mondi immaginari. In questo modo potrete metabolizzare alcuni aspetti dolorosi che nella coppia vi fanno penare.