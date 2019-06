La settimana dal 24 al 30 giugno si annuncia serena per il Capricorno, mentre l'Acquario potrebbe vivere alcuni momenti di tensione. Scopriamo dunque l'Oroscopo per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: a livello sentimentale la vostra sarà una giornata molto fortunata. Venere sarà capace di regalarvi comprensione e serenità a livello sentimentale. In ambito lavorativo potrete usufruire di un grande recupero inaspettato.

Toro: dovrete sfruttare questa settimana dal 24 al 30 giugno per prendere iniziativa e proporre i vostri progetti, perchè il favore di Luna finirà molto presto.

Pubblicità

Pubblicità

Cercate di concentrarvi sui vostri obbiettivi principali e non perdetevi in chiacchiere.

Gemelli: Marte in opposizione sembrerà crearvi qualche contrattempo che vi renderà nervosi. Anche se tutto sembra andare storto, non demordete, la situazione si sistemerà presto. Nel weekend potrete vivere un periodo di grande recupero.

Cancro: Mercurio in congiunzione con il vostro segno vi porterà a risolvere in maniera più facile alcune conflitti personali.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cercate di essere disponibili al chiarimento e di non attaccarvi troppo alle sciocchezze. A livello sentimentale potrete godere del completo appoggio del vostro partner.

Leone: grande fortuna in amore nella settimana dal 24 al 30 giugno. Venere vi regalerà un periodo di grandi successi e a livello lavorativo si presenteranno nuove opportunità da dover cogliere al volo. Domenica potreste risentire di un po' di stress emotivo.

Vergine: se dovete portare avanti un progetto che vi sta a cuore potrete farlo tranquillamente. Chi sta vivendo relazioni importanti avrà modo di fare progetti a lungo termine. Non trascurate gli amici e la famiglia.

Pubblicità

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Venere tornerà a sorridervi e tutto lo stress lavorativo che avete dovuto sopportare in questo periodo, diventerà presto un lontano ricordo. In amore sarete molto fortunati e le relazioni nate da poco si rafforzeranno.

Scorpione: la vostra relazione sentimentale non è molto semplice al momento. Molti di voi nutrono alcuni dubbi sul proprio partner, che sarà però necessario chiarire. Dovrete prendere iniziativa ed essere voi stessi i primi a cercare di risolvere le cose.

Sagittario: l'amore sembra essere al massimo del suo splendore. Qualcuno avrà la sicurezza di aver finalmente trovato la persona della propria vita. Anche a livello lavorativo riuscirete ad ottenere risultati importanti in questa settimana fino al 30 giugno.

Capricorno: le ultime settimane sono state molto movimentate per voi sotto l'aspetto sentimentale. Finalmente è però in arrivo un periodo di ripresa e tranquillità. Approfittate di questo periodo per portare avanti i vostri progetti.

Pubblicità

Acquario: la settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 giugno annuncia l'opposizione di Venere sul vostro segno zodiacale. In coppia ci sarà parecchia tensione e anche il rapporto con i familiari sembrerà non essere al top.

Pesci: la vostra attività lavorativa sarà al top, specialmente per chi ha un'attività in proprio. Qualcuno potrebbe chiudere dei contratti importanti che gli daranno l'opportunità di fare progetti futuri. Al momento avete però messo da parte la vostra vita sentimentale.