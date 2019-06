Il carattere di voi nativi del segno dell'Ariete è forte e orgoglioso, che non si lascia sopraffare da niente e da nessuno, neanche da qualcosa di poco conto o per qualcosa che non vi interessa direttamente. Nel mese di luglio però le vostre posizioni potrebbero essere più flessibili e morbide, in favore non solo del quieto vivere, ma soprattutto per rendere l'estate più allegra e meno litigiosa rispetto ai mesi precedenti.

Amore e affetti

Le coppie durature saranno le favorite. L'amore dell'Ariete sarà stabile e non farà altro che rafforzarsi dando vita a nuove prospettive e nuovi progetti per niente banali o ripetitivi.

Saranno le coppie con vita breve quelle maggiormente bersagliate dal vostro carattere focoso e sempre pronti a polemizzare su ogni cosa. Questo atteggiamento potrebbe farvi entrare in conflitto con il partner o comunque essere troppo “pesante” per l'altro. Ovviamente non dovrete forzare la relazione cercando compromessi che non vi appartengono, ma di chiarire maggiormente con voi stessi e con il partner su quale strada prendere, ma soprattutto se farla insieme (ed in questo caso le possibilità si alzano nel momento in cui l'altro è un Gemelli) oppure no.

Voi single dovrete allargare il vostro campo di azione per poter avere possibilità maggiori. Quindi il consiglio è quello di viaggiare, chissà che non incontrerete la vostra dolce metà in qualche paese esotico.

Lavoro e studio

Fatica e litigi con alcuni colleghi sono stati i punti cardine su cui si è poggiato il vostro lavoro a fine primavera ed inizio estate, ma a luglio la situazione si rivelerà più semplice, più tranquilla e, cosa ultima ma non meno importante, più remunerativa.

Saranno all'orizzonte anche degli eventuali salti di qualità generali oppure avanzamenti di carriera.

Per voi ancora in cerca di un impiego ci saranno dei colloqui brillanti, soprattutto per i più giovani ed i più intraprendenti. Da prediligere gli aspetti prettamente organizzativi, prima che le remunerazioni finanziarie.

Lo studio si presenterà molto produttivo, ma dovrete evitare delle distrazioni che potrebbero seriamente compromettere una buon riuscita dell'esame. Quindi sarebbe preferibile studiare la notte, con meno caldo ad importunarvi e meno cose da fare.

Fortuna e salute

Lo stress nel mese di luglio subirà una stabilizzazione ottimale per poter equilibrare periodi di intensa attività lavorativa con quelli dedicati a qualche viaggio o gita che potrebbero rivelarsi abbastanza faticose. Sul fronte della salute, dovrete soltanto cercare di dare un apporto nutriente al vostro corpo e di non eccedere con fumo e alcol.