Voi nativi del segno del Toro siete abbastanza schematici, e i cambiamenti non fanno parte di quell'insieme di cose che voi apprezzate particolarmente. Nel mese di luglio però ci saranno, e dovrete fare in modo di adattarvi bene. Dovrete gettarvi alle spalle ogni sorta di dubbio e cominciare a dedicarvi a cose nuove, perché potrebbero portarvi soddisfazioni che in altre circostanze potreste non vedere mai. In poco tempo, sarete inaspettatamente in procinto di accelerare e andare avanti con i vostri progetti senza problemi troppo rilevanti o comunque che vi blocchino sul più bello.

Pubblicità

Pubblicità

Amore e affetti

L'interno della coppia risulterà alquanto stabile, anche troppo a dire la verità. Dovreste cercare di movimentare la vostra relazione con qualche iniziativa diversa e avventurosa, che vi faccia uscire dal vostro atteggiamento per deviare verso qualcosa di frizzante e divertente. Se vi ostinerete a rimanere schivi e senza idee che possano rendere più “viva” la vostra storia potrebbe anche concludersi, o comunque avere dei ribassi che potrebbero persistere a lungo.

Voi single procederete ancora con i piedi di piombo. Sarete interessati ad una nuova storia d'amore, che vi faccia battere forte il cuore, ma d'altra parte sarete ancora ancorati alla vita da single soprattutto grazie ai vantaggi che spesso arreca. Ad esempio, le amicizie, soprattutto del segno dei Pesci, saranno in grado di farvi volare con la fantasia più spesso senza che sentiate la necessità di “scendere sulla terra” troppo presto.

Lavoro e studio

Luglio sarà un mese fortunato per voi per l'ambito lavorativo.

Pubblicità

Voi lavoratori in proprio avrete vantaggi che saprete sfruttare a vostro piacimento, mentre voi dipendenti avrete degli incarichi remunerativi o comunque delle posizioni di rilievo che vi varranno anche qualche guadagno in più.

Voi ancora in cerca di un impiego avrete molta più facilità nella buona riuscita di colloqui e possibilità in più di essere assunti grazie al vostro spiccato senso pratico. Gli studi saranno i favoriti: voi studenti avrete più tempo da trascorrere sui libri ed energie per sostenere il prossimo esame brillantemente e senza alcuna “sbavatura” che potrebbe compromettere il voto.

Fortuna e salute

Gli astri non mancheranno di regalarvi la vostra buona dose di fortuna anche se doveste intraprendere un viaggio un po' più lungo di quelli che siete abituati a fare. Il relax sarà un ottimo espediente per combattere quegli stati d'ansia che talvolta, ma non sempre, si presenteranno per importunarvi. Quindi rilassatevi il più possibile, però cercando di equilibrare le ore di svago con quelle impegnate.