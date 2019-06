La terza settimana di questo caldo giugno sarà 'bollente' anche dal punto di vista dei rapporti sentimentali e delle relazioni amorose. Dal 17 al 23 di questo mese saranno molti i single che avranno la possibilità di trovare l'anima gemella, soprattutto i nati sotto il segno del Cancro e del Toro. L'Oroscopo della settimana che apre le porte all'estate 2019 sarà positivo e fortunato anche per i segni zodiacali di Bilancia e Sagittario. Previsioni astrali non molto confortanti, invece, per i segni d'acqua, Scorpione e Pesci.

Pubblicità

Pubblicità

I segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): è importante parlare d'amore, confrontarsi con gli altri. E sia dal punto di vista sentimentale che familiare questo periodo può iniziare a dare delle risposte più concrete.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): gli affetti della famiglia e dei vostri cari vi daranno la giusta la forza e l'adrenalina giusta per affrontare lo stress mentale di un nuovo complicato incarico lavorativo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): la settimana inizia positivamente con la Luna nel vostro segno. In amore dovrete superare qualche contrasto con il vostro partner.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): dopo l'entusiasmante periodo di grazia del mese scorso,vivrete uno stato di agitazione dovuta allo stress lavorativo. Fate attenzione, ciò potrebbe avere ripercussioni anche sotto l'aspetto sentimentale e coinvolgere la vostra relazione amorosa.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): questa settimana gli astri vi porteranno grande fortuna. Cercate di continuo garanzie e conferme e questo non gioverà al vostro stato di salute mentale.

Pubblicità

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): vivrete un momento fertile dal punto di vista delle emozioni e dei sentimenti. Agite con calma e non siate troppo precipitosi nell'imbattervi in nuove avventure professionali.

La settimana per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): si prospettano sette giorni non del tutto positivi. Cercate di stare lontano da persone negative ed evitate inutili discussioni con i vostri cari: le polemiche non servono a niente.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): vivrete una fase della vostra esistenza in cui vi mancherà costantemente qualcosa (o qualcuno). Niente paura, gli astri saranno a voi favorevoli a partire dalla settimana entrante.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): l'ottimismo sarà la vostra chiave di svolta. Da qui a fine mese tutto ciò che accadrà nelle vostre vite sarà importante.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): avete paura di intraprendere un nuovo progetto lavorativo per timore di commettere un errore.

Pubblicità

Siate più determinati nelle vostre scelte.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): dovrete mantenere sotto controllo le spese domestiche per evitare di dover ricorrere al'aiuto anche economico dei vostri genitori. Il momento negativo non accenna a passare.

Toro (21 aprile – 20 maggio): ecco finalmente una settimana particolarmente interessante per il vostro segno zodiacale. In amore cambierete rotta e valuterete nuove avvincenti proposte sentimentali.

Pubblicità

Un consiglio: accettate inviti simpatici da nuove conoscenze.