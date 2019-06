Sta per prendere il via una nuova settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Sarà un lunedì 10 giugno particolarmente positivo per il Cancro, mentre Toro e Pesci appariranno piuttosto stanchi. Stelle e pianeti, comunque, non faranno mancare la loro presenza e porteranno cambiamenti importanti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: sarete chiamati a prendere delle decisioni importanti, evitate di rimandarle. Nel corso della giornata, infatti, sarete dotati di un'ottima capacità decisionale.

Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti del vostro lunedì.

Toro: è meglio dimenticare quanto accaduto in passato. Dovrete trovare un momento in cui riposare nel corso della giornata, perché ultimamente vi sentite stanchi.

Gemelli: provate a staccare la spina, a lasciarvi coinvolgere da situazioni non impegnative e che non rischino di affaticarvi troppo, visto che state accusando un po' di stanchezza.

Cancro: state attraversando una fase molto intensa e piacevole dalla quale potrebbero scaturire nuovi stimoli in amore.

A livello lavorativo, potreste cambiare gruppo o ruolo in un certo tipo di ambiente.

Leone: vi attendono 48 ore da vivere con prudenza. Vi conviene tenere sotto controllo le uscite perché ultimamente state spendendo troppo e questo non fa che alimentare le tensioni.

Vergine: sarete alle prese con importanti cambiamenti. La Luna nel vostro segno zodiacale garantirà maggiore energia, permettendovi di affrontare con più forza la giornata.

Previsioni astrologiche 10 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia: dovrete ritrovare maggiore serenità, ma alcune persone che vi saranno attorno cercheranno di mettervi i bastoni tra le ruote.

Scorpione: vi attende un lunedì strano ma produttivo. Il lavoro potrebbe vivere di incertezze, non saprete se continuare a portare avanti o no un determinato progetto, ma prima di prendere una decisione definitiva sarà il caso di pensarci bene.

Sagittario: i dubbi saranno certamente maggiori delle certezze, e per questo motivo anche in amore ci vorrà molta tranquillità. Attenzione alle discussioni che intavolerete nel corso della giornata.

Capricorno: attenzione alle spese in eccesso.

Le prossime ore vi potrebbero vedere protagonisti di buone iniziative e idee positive da non sottovalutare soprattutto in prospettiva futura.

Acquario: l'amore sarà foriero di qualche piccola perplessità. Vi converrà non tirare troppo la corda, e non sottovalutate anche le vostre finanze e i contratti che andrete a stipulare.

Pesci: con la Luna in opposizione, lunedì vi sentirete particolarmente stanchi e agitati, lontani dalla realtà che siete abituati a vivere.

Tenete d'occhio questo aspetto.