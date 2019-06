Inizia il mese di luglio e con esso arrivano le previsioni astrologiche relative in particolare alla prima settimana di questo nuovo mese, ovvero quella compresa fra lunedì 1 e domenica 7.

Le previsioni per tutti i dodici segni zodiacali riguardano amore, lavoro e fortuna.

Settimana dall'1 al 7 Luglio

Per l'Ariete sarà una settimana all'insegna dell'inquietudine. Molti saranno a caccia di nuove storie e le coppie saranno poco passionali, ma ci saranno miglioramenti nel mese di luglio.

Il lavoro procederà positivamente e ci saranno buone notizie, anche se tutto andrà un po' a rilento.

Il Toro vivrà giorni di divertimento, anche in amore: per molti, questo, sarà un modo per difendersi. Venere sarà favorevole ancora per poco, quindi le coppie che vorranno recuperare dovranno affrettarsi. Saranno favoriti gli incontri, soprattutto durante il weekend. Per il lavoro bisognerà impegnarsi con le proposte: ci saranno notevoli miglioramenti a ottobre e dicembre.

I Gemelli saranno in difficoltà. Le coppie potranno sfruttare domenica e lunedì per cercare un chiarimento, grazie alla presenza della luna nel segno, ma bisognerà stare attenti alle parole da usare. Nel lavoro sarà necessaria prudenza fino alla fine dell'anno per evitare rischi: non sono consigliati gli azzardi.

Il Cancro avrà in transito Venere e per questo è consigliato accettare inviti e non sottovalutare le storie nate in estate. Per le coppie potrebbe esserci qualche piccolo ostacolo, alcune saranno più inclini al tradimento.

Il lavoro sarà vincente se non si permetterà all'ansia di prendere il sopravvento: i nati nel segno vorranno dimostrare di essere più bravi degli altri.

Il Leone è uno dei segni favoriti della settimana: grazie alla presenza della luna giovedì e venerdì, i single saranno aiutati in amore. L'aspetto sentimentale sarà il punto centrale, anche per chi ha un passato difficile. Le coppie più solide potranno progettare una convivenza. Marte e Giove favoriranno la nascita di figli.

Nel lavoro sarà molto importante l'ascolto.

La Vergine sarà più passionale grazie a una Venere più rilassata. Le coppie potranno avere dei piccoli ostacoli che avranno a che vedere con il passato, ma quelle più solide hanno superato difficoltà ben peggiori. Per il lavoro ci saranno novità in arrivo entro la fine dell'estate: bisognerà assecondare il cambiamento sin da adesso.

La Bilancia sarà sottotono: potrà essere una settimana in cui ci si sentirà poco compresi.

Chi ha una storia parallela dovrà fare una scelta: la sincerità sarà premiata. Saturno contrario provocherà dei rallentamenti nel lavoro. Bisognerà prestare cautela alle spese e agli aspetti legali.

Lo Scorpione è ancora confuso in amore; bisognerà fare attenzione soprattutto nei giorni al centro della settimana per eventuali chiarimenti. Qualcuno avrà bisogno di conferme. Saranno in arrivo ostacoli legali e litigi di carattere finanziario. A lavoro si consiglia discrezione: Marte e Mercurio sono sfavorevoli e di ostacolo a tutto ciò che riguarda le questioni economiche.

Il Sagittario avrà una settimana interessante. Venere non sarà più in opposizione nei giorni centrali della settimana, quindi i single potranno dedicarsi ai sentimenti, facendo attenzione a non incappare in persone già impegnate. Per le coppie arriveranno momenti sereni e soluzioni se si hanno crisi leggere. Anche nel lavoro, grazie a Marte e Giove in ottimo aspetto, la situazione procederà tranquilla.

Per i single del Capricorno sarà una settimana difficile, le coppie saranno distanti a causa di situazioni esterne. I nati sotto questo segno saranno critici e polemici, soprattutto martedì e mercoledì. Dopo il 7 luglio il cielo sarà più sereno ed entro fine anno ci saranno buone notizie a lavoro. Non bisognerà scoraggiarsi.

L' Acquario sarà in crisi giovedì e venerdi, sarà meglio non rimuginare sul passato. I problemi maggiori per questo segno saranno con l'Ariete, Toro e Cancro. A causa del lavoro potrebbero esserci problemi all'interno della coppia, bisognerà fare attenzione ai rischi e alle spese.

Per i Pesci tornerà una Venere favorevole che permetterà di recuperare i problemi degli ultimi tempi. Chi cerca un'avventura sarà facilitato: la passionalità sarà al massimo dell'espressione. Anche le coppie in crisi potranno riconciliarsi. Per il lavoro sarà bene seguire l'istinto: dialogo favorito Martedì e Mercoledì.