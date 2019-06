Una nuova consapevolezza lambisce i segni zodiacali in coppia e le previsioni astrologiche di lunedì individuano una via per raggiungere la felicità, cambiando il destino in modo favorevole. Di seguito l'Oroscopo dell'amore di coppia segno per segno.

Oroscopo dell'amore di lunedì

Ariete: Venere è fortemente sensuale nel domicilio dei Gemelli e influisce positivamente sulla vostra casa astrologica. Via libera quindi all'approfondimento dell'amore di coppia, svolto con passione e romanticismo.

Sarete molto affettuosi e attenti alle esigenze del partner.

Toro: se siete alla ricerca di uno stimolo che vi faccia sfidare un amore statico, non temete, presto arriverà una novità a ravvivare il vostro cielo amoroso. La vicinanza della Luna si farà sentire anche da voi, garantendovi una maggiore ricettività al nuovo.

Gemelli: Venere e Luna incrociano ancora una volta le loro energie nel vostro cielo e vi rendono molto affettuosi e premurosi in coppia.

Una nuova serenità vi lambisce e questo stato d'animo positivo potrebbe essere completato dall'arrivo di un sms o un messaggio amoroso.

Cancro: più consapevoli di voi stessi e delle vostre capacità, con Marte nel segno individuerete un lato ombra nella relazione da coppia su cui lavorare. Il Sole vi darà la spinta giusta per approfondire con slancio e convinzione questo aspetto, migliorandolo notevolmente.

Leone: in coppia, terrete fede ai vostri ideali e sarete molto orgogliosi.

Salvaguardate le vostre convinzioni con tenacia, costi quel che costi. Avete bisogno di prendere in mano la situazione di coppia e dargli una vigorosa raddrizzata.

Vergine: una nuova consapevolezza vi lambisce e Saturno approfondisce in voi il senso di nuove responsabilità. State crescendo e forse questo progresso interiore mette in risalto alcuni lati della relazione di coppia che proprio non vi vanno giù.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: occorre maggiore forza d'animo e minore pigrizia per apportare le giuste modifiche in coppia.

La quadratura di Marte e Saturno vi sfianca e non riuscite a dare il massimo di voi in coppia, ma siete coscienti che occorrerà maggiore spirito di sacrificio per evolvere.

Scorpione: in questo delicato momento di evoluzione in coppia, i vostri consigli saranno fondamentali per trovare una via che sia consona alle vostre aspettative. Plutone dal cielo astrologico del Capricorno vi apre a grandi cambiamenti ma Saturno li restringe, creando difficoltà.

Sagittario: la solita routine vi annoia e alcune tensioni derivanti da situazioni familiari vi creano ansia. Cercate di salvaguardare l'amore di coppia, schermandolo dai pettegolezzi e tenendo fuori dalla relazione le apprensioni.

Capricorno: la vostra tenacia è alle stelle: servirà controbattere l'attrito saturniano che non vi fa progredire come vorreste. Alcuni schemi di resistenza si sono accumulati in voi stessi e creano una barriera, ma voi non arrendetevi, potrete superare il tutto per il benessere della coppia.

Acquario: Luna e Venere in trigono vi spingono ad approfondire l'amore di coppia con romanticismo e forte coinvolgimento emotivo. Apparite un tantino stanchi in coppia forse per via degli impegni lavorativi, ma non trascurate la vostra serenità e felicità.

Pesci: la Luna dal domicilio dei Gemelli vi catapulta in un mondo fantasioso e sognante, tanto che rischierete di essere in bilico tra il sogno e la realtà. Attenzione a non lasciarvi prendere troppo da questa situazione surreale che potrebbe distorcervi la visuale della relazione.