Il fine settimana tra il 6 e il 7 luglio sarà caratterizzato dai sentimenti e una voglia di viaggiare per molti segni zodiacali, come l'Ariete e il Toro. Pesci sarà più energico e volenteroso, mentre per Cancro ci potrebbero essere delle belle novità in arrivo. Sagittario vedrà i propri guadagni salire, mentre l'intesa di coppia per i nativi Leone sarà in risalita. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'oroscopo per il fine settimana dal 6 al 7 luglio 2019.

Previsioni oroscopo weekend 6-7 luglio 2019 segno per segno

Ariete: weekend fortunato per i single. Chi è in cerca di nuove relazioni durante il fine settimana potrebbe riuscirci semplicemente grazie alla vostra sensualità e alla vostra positività. Amore stabile per le relazioni di vecchia data. Voto - 8

Toro: se deciderete di passare il vostro fine settimana in compagnia del partner, non solo l'affiatamento di coppia sarà particolarmente alto, ma eviterete inoltre di innervosirvi per questioni di poco conto.

Voto - 7,5

Gemelli: guadagni in arrivo per i nativi del segno. I vostri sforzi sul posto di lavoro contribuiranno a far lievitare le vostre finanze da utilizzare organizzando una piccola vacanza fuori città. Domenica di relax. Voto - 8

Cancro: novità in arrivo per i nativi del segno per quanto riguarda il lavoro durante il weekend. Il vostro capo potrebbe chiedervi di svolgere una semplice mansione che se svolta alla perfezione potrebbe riservarvi delle belle sorprese.

Voto - 8

Leone: amore di coppia in salita durante il weekend. L'intesa di coppia sarà alle stelle soprattutto durante la giornata di domenica. Lavoro ricco di mansioni da svolgere ma anche di guadagni. Voto - 8

Vergine: un vostro amico cercherà di farvi distrarre dal lavoro, proponendovi una piccola vacanza per rilassarvi un po'. Potrebbe essere una buona occasione per fare delle nuove conoscenze e buttarvi in una nuova relazione. Voto - 7,5

Bilancia: sarete particolarmente energici durante il fine settimana.

Passerete il sabato sera fuori con gli amici a divertirvi mentre domenica dovrete svolgere qualche lavoretto per portarvi avanti la prossima settimana. Voto - 7

Scorpione: sarete piuttosto nervosi tra il 6 e il 7 luglio. Il nervosismo vi impedirà di godervi il fine settimana a causa inoltre di alcuni impegni sul posto di lavoro che dovrete urgentemente portare a termine. Voto - 6

Sagittario: durante la giornata del 6 luglio i vostri guadagni aumenteranno, mentre domenica potrete rimanere con il partner ma attenzione a non litigare con l'amato bene in quanto sarete un po' nervosi.

Voto - 6,5

Capricorno: state attraversando un periodo delicato sul posto di lavoro e per cercare di recuperare sarete piuttosto agguerriti e cercherete di svolgere la maggior parte delle mansioni disponibili. Voto - 6,5

Acquario: sabato 6 luglio sarete particolarmente romantici nei confronti del partner, mentre domenica sarete impegnati sul posto di lavoro. Voto - 7

Pesci: sarete particolarmente attivi sul posto di lavoro durante il fine settimana.

Vi darete da fare per terminare un importante progetto di lavoro che potrebbe riportarvi in auge. Voto - 7,5