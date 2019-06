Nella settimana dall'8 al 14 luglio la Luna si sposterà dal segno della Bilancia a quello del Sagittario, dove già risiede Giove. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno, come Nettuno nel segno dei Pesci ed Urano nei gradi del Toro. Il Sole, Il Nodo Lunare e Venere si troveranno in Cancro, mentre Marte e Mercurio stazioneranno in Leone.

Cancro affettuoso

Ariete: cocciuti. I contrasti planetari della settimana vedranno probabilmente i nati del segno ostinarsi a procedere nei progetti in essere anche quando questi non dimostreranno d'essere fruttuosi.

Meglio le faccende amorose nel weekend.

Toro: fiacchi. Le dissonanze planetarie saranno copiose e, con ogni probabilità, doneranno ben poche energie ai nativi, specialmente da giovedì a domenica. Sarà bene che centellino ogni sforzo per le questioni più importanti.

Gemelli: intuitivi. I favori di Marte e Mercurio tenderanno ad acuire l'intuitività dei nati Gemelli sopratutto in ambito amoroso. Non vi sarà bisogno che il partner proferisca parola perché sapranno renderlo felice a prescindere.

Cancro: affettuoso. Venere e Sole s'incontrano nel loro segno e parlano di affettuosità verso le persone più care. Che sia la famiglia originaria, una storia clandestina o l'amato bene con figli al seguito, saranno oltremodo affettuosi.

Leone grintoso

Leone: grintosi. Il bottino energetico fornito dagli astri questa settimana sarà di tutto rispetto e, con ogni probabilità, i nativi sapranno indirizzarlo verso gli ambiti più opportuni. Weekend di soddisfazioni morali ed economiche.

Vergine: alle strette. Stelle che non lasciano presagire una settimana tranquilla, tutt'altro. I nati Vergine potrebbero dover fare i conti con un ambiente lavorativo ostile che li farà ponderare se mollare il lavoro o meno.

Bilancia: mondani. Orientati verso il divertimento, i nati del segno non vorranno sentire scuse e cercheranno vecchie amicizie per organizzare uscite mondane durante le quali le risate saranno protagoniste.

Scorpione: gelosi.

Il comportamento del partner potrebbe insospettire i nati del segno ad inizio settimana. Il tarlo rimarrà sino a venerdì, quando qualcuno o qualcosa potrebbe farli divenire furiosi per motivi di gelosia.

Amore 'flop' per il Sagittario

Sagittario: amore da attenzionare. I nativi che hanno una relazione che scricchiola potrebbero metterla seriamente in discussione, specialmente tra martedì e mercoledì. Lavoro in secondo piano.

Capricorno: capricciosi.

Una delle peculiarità dei nati Capricorno, ovvero l'essere capricciosi, potrebbe far capolino. A pagarne le conseguenze sarà probabilmente il partner.

Acquario: stacanovisti. Lavorare a testa bassa sarà, c'è da scommetterci, il mood della settimana dei nati del segno che, però, a fine turno non disdegneranno di trascorrere delle ore passionali assieme al partner.

Pesci: fuori orbita. Solo Nettuno nel segno non può bastare, infatti la settimana dei nati Pesci potrebbe essere distratta ed apatica.

Il letargo sarà dietro l'angolo, ma sarà bene evitarlo e mettere il naso fuori casa.