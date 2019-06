La giornata di venerdì 21 giugno si rivelerà positiva per alcuni segni zodiacali, come l'Ariete e il Sagittario, che si focalizzeranno sulle amicizie, mentre i nativi Leone saranno molto romantici nei confronti del partner. Il Cancro invece avrà la giusta carica per affrontare una lunga giornata di lavoro. Di seguito nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 21 giugno 2019.

Previsioni 21 giugno 2019

Ariete: avrete voglia di dedicarvi ai vostri amici più cari e l'idea migliore è quella di organizzare una simpatica, così da rinsaldare vostri legami.

Voto - 8.

Toro: la vostra giornata lavorativa sarà meno pesante rispetto alle precedenti e questo vi permetterà di rilassarvi un po' e recuperare le forze in vista della prossima settimana. Voto - 7.

Gemelli: la vostra determinazione al lavoro vi garantirà qualche guadagno extra e forse un weekend da spendere fuori città in compagnia del partner. Voto - 8.

Cancro: nonostante le varie critiche che subirete al lavoro durante la giornata di venerdì, riuscirete comunque a portare a termine le vostre faccende lavorative con l'approvazione del vostro capo.

Voto - 8.

Leone: sarete parecchio romantici nei confronti del vostro partner in questa giornata di venerdì. Si prevedere una serata piena di passione. Voto - 8.

Vergine: avrete voglia di essere spensierati e non pensare ai vostri impegni, il vostro partner è la persona più amata al momento. Voto - 8.

Bilancia: sarete particolarmente attivi sul posto di lavoro e saprete reagire anche nelle situazioni più difficili. Per quanto riguarda l'amore, la vostra situazione sentimentale è in ripresa.

Voto - 7.

Scorpione: la vostra determinazione sarà fondamentale, quindi evitate di innervosirvi. Voto - 7.

Sagittario: potreste incontrare una persona che nel giro di poco tempo vi farà sentire molto importante. Voto - 8.

Capricorno: avete lavorato sodo nelle giornate precedenti, riuscendo a guadagnare bene. Adesso vi conviene non spendere tutti i vostri risparmi immediatamente. Voto - 7.

Acquario: potreste incontrare una vostra ex questo venerdì.

La situazione non vi urterà più di tanto, al contrario potrebbe essere una buona occasione per riaccendere una vecchia fiamma. Voto - 7,5.

Pesci: sarete particolarmente attivi il 21 giugno, in quanto dovrete dare prova delle vostre capacità e non volete assolutamente fallire. Voto - 7,5.