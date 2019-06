L'Oroscopo di domani mercoledì 12 giugno 2019 mette a disposizione di tutti voi lettori le ultime previsioni interessanti il terzo giorno dell'attuale settimana. Sotto analisi giornaliera i primi sei segni rappresentanti l'Astrologia: le novità in arrivo dalla stelle per i nativi in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene, partiamo a spron battuto iniziando a mettere i cosiddetti 'puntini sulle i' in merito all'amore e al lavoro: curiosi di sapere come andrà la giornata quest'oggi sotto analisi?

Diciamo subito che ad avere il piacere di indossare la corona della fortuna, rappresentata dalla posizione 'top del giorno', saranno gli amici del Toro. Generosamente sostenuti dalla Luna, attualmente posizionata in Bilancia, molti dei nativi nel suddetto segno potranno contare su un ottimo supporto in campo sentimentale già dalla primissima mattinata. Altresì, a poter contare sul benefico appoggio di una parte degli astri e per questo valutati con cinque stelle in classifica gli appartenenti ai segni dell'Ariete e del Leone.

Oroscopo di domani 12 giugno: al 'top' il segno del Toro

A poca distanza dai primi in scaletta figurano coloro valutati a quattro stelle, in questo caso appartenenti al segno della Vergine. Questa parte della settimana, invece, non risulta affatto positiva per Cancro e Gemelli, ovviamente in base a quanto estrapolato dagli astri e messo nero su bianco nelle previsioni zodiacali del 12 giugno: ansiosi di sapere qualcosa di più? Andiamo pertanto ad approfondire come andrà la giornata in campo sentimentale e nel lavoro, ovviamente dopo aver tolto il velo dalla classifica stelline del momento.

Classifica stelline 12 giugno

Questo nuovo mercoledì di metà settimana è pronto a ricevere l'ok o il non ok da parte dell'Astrologia. Come al solito a tenere alta l'attenzione di appassionati o semplici curiosi l'attesa classifica stelline impostata sulla giornata del 12 giugno 2019. Curiosi di sapere con quante stelline è stato valutato il vostro simbolo astrale? Certo che si, pertanto a seguire troverete il responso astrologico segno per segno:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Vergine;

★★★: Cancro;

★★: Gemelli.

Oroscopo mercoledì, predizioni del 12 giugno

Ariete - In arrivo un mercoledì 12 giugno favorevole e certamente positivo quasi in tutto.

Diciamolo pure, la giornata di metà settimana inizierà benissimo per tantissimi di voi Ariete. Dunque preparatevi pure a gongolare nelle situazioni che maggiormente riterrete più importanti per voi. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, si consiglia di sfruttare il momento buono per mettere a segno qualcosa di importante. In coppia, soprattutto, grosse occasioni in arrivo nei comparti legati sia al puro sentimento che nelle normali attività quotidiane.

Nel rapporto con facilità esprimerete ciò che sentite dentro nei riguardi della persona amata, sia con le parole che scorreranno fluide, sia con una piacevole intesa fisica: ottimo! Single, sempre che ne abbiate ancora desiderio, troverete una persona che vi farà girare la testa entro questa o massimo la prossima settimana! Dai, abbandonatevi al piacere di scoprire una nuova vita a due, ok? Nel lavoro, infine, con il vostro tempismo riuscirete a sbloccare importanti situazioni a livello professionale e non.

A trarne positivo vantaggio senz'altro i vostri obiettivi futuri.

Toro 'top del giorno' - Partirà quasi sicuramente 'col botto!' questo vostro mercoledì di mezza settimana, favorito in gran parte dall'ingresso della Luna in Bilancia avvenuto questo martedì 11 giugno. In amore, dunque periodo alla grande? Certo che si: gran parte del periodo si prevede roseo per molte coppie, dominato da sicurezze, dunque perfetto per cercare di convogliare verso di voi una maggiore attenzione da parte di partner, familiari, amici. La strada da percorrere sarà quasi priva di ostacoli, quei pochi facilmente superabili. Single, gran parte di voi, amici del segno del Toro, saprete sicuramente approfittare di una giornata che si aprirà all'insegna della speranza e si chiuderà con spumeggianti certezze. Non tralasciate nessuna occasione di stampo affettivo ma impegnatevi a fondo, ovviamente cercando di 'concretizzare' il più possibile... Nel lavoro, infine, tutto abbastanza bene: sarà un buon periodo sotto tanti punti di vista. Lavorerete volentieri vi verranno nuove idee e potrebbero perfino maturare interessanti coincidenze.

Gemelli - Il prossimo mercoledì sarà quasi certamente portato alla negatività per voi Gemelli. Certamente ci sono stati in passato giorni migliori nella vostra vita, adesso è il momento di dare fondo a tutta la vostra proverbiale (santa) pazienza. Attenzione: alcuni rapporti potrebbero essere molto difficili da gestire, ovviamente si parla in relazione all'amore. In coppia, se chiarirete un equivoco che si era creato con il partner da un po’ di tempo, forse ritroverete quell’armonia che ultimamente si è un po' persa per strada. Intanto agite con prudenza cercando di non sottovalutare eventuali segnali premonitori provenienti dal partner, indice di tensione o stress accumulato. Single, qualcosa in campo pratico non riesce come voi vorreste o forse come gli altri si aspettano da voi. Prevedibile qualche scontro su questioni futili con amici, familiari o semplici conoscenti. Il malumore potrebbe fare capolino, ma voi evitate d’impuntarvi su problemi di poco conto. Nel lavoro, le stelle suggeriscono che potrebbe sfumarvi una buona occasione che credevate di avere già tra le mani demoralizzandovi non poco. Se così fosse, cercate di evadere per sfogarvi e recuperare il buon umore.

Cancro - All'orizzonte si staglia per voi del Cancro un periodo probabilmente 'sottotono'. Diciamo che questo mercoledì darà un'impronta abbastanza stressante a questa parte della settimana, in primis in alcune questioni di grande importanza per voi nativi. Le previsioni di mercoledì per quanto concerne l'amore, senz'altro potrebbero presentarsi a voi intermezzi poco piacevoli. I legami appena nati navigano sereni ma le coppie di vecchia data dovranno fare i conti con una 'pestifera' Luna in Bilancia in quadratura al vostro Marte, pronta a seminare guai e zizzania a tutto spiano! In questo caso si consiglia di girare alla larga da quei parenti che vorrebbero intromettersi nelle vostre faccende private. Single, il vostro obiettivo in questo momento è quello di cercare una certa stabilità affettiva con l'intento di iniziare un rapporto di coppia basato sulla fiducia e soprattutto duraturo. Allora, iniziate pure con il non essere troppo assillanti o pretenziosi con le persone candidate a tale scopo. Nel lavoro, invece, sarete provati da tensioni pregresse e potreste dire delle cose di cui vi pentireste subito. Quindi, cercate di contenervi di più e di rimanere positivi.

Leone - In calendario un mercoledì davvero tutto da gustare per molti Leone, possibilmente fino in fondo. La Luna in Bilancia insieme alla specularità positiva di Nettuno in Pesci daranno spazio a ottime occasioni da sfruttare in primis in campo sentimentale, poi anche in quello puramente economico. Insomma, la giornata di metà settimana sarà al limite della perfezione, questo è poco ma sicuro. In amore, la sintonia con il partner raggiungerà livelli molto alti, come non succedeva da tempo. Molti di voi potrebbero approfittare del momento "sì" per chiarire definitivamente un annoso problema che vi assilla da tempo. Single, il periodo annuncia incontri interessanti per molti di voi: forse, con l'aiuto delle stelle, riuscirete a fare qualche bella conquista. Visto che la giornata si annuncia ricca di occasioni per attaccare quel famoso 'bottone', il consiglio è quello di affidarsi al proprio fascino e non farsi scappare questa nuova opportunità. Nel lavoro, intanto, le novità vi stimoleranno a dare il meglio di voi stessi. Sicuramente vedrete in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera: pronti a sorridere dopo tanto aspettare?

Vergine - Questa parte centrale della settimana, soprattutto per tanti di voi della Vergine, specialmente se appartenenti alla seconda e terza decade, inizierà bene ma potrebbe non chiudersi altrettanto positivamente. L'oroscopo di domani 12 giugno consiglia in amore di dare ascolto ai vostri pensieri e al vostro animo. Ci sono già dei sentimenti ben precisi da mettere in pratica che aspettano solo di essere esternati al vostro partner. Intanto, qualcuno di voi Vergine potrebbe essere messo alla prova dei fatti: fate tesoro dei consigli disinteressati di un amico che ha a cuore il vostro bene. Single, per molti di voi sono in preventivo ottime notizie, specialmente per chi è (o vorrebbe andare) in cerca di affetto o amicizia a scopo sentimentale: cercate di tenere duro in quegli approcci che potrebbero evidenziare chiari segnali di cedimento. Nel lavoro, in merito ad alcune scelte fatte o da fare, la fortuna non vi farà mancare un piccolo aiuto ma dovrete attendere un momento migliore evitando di spingervi in terreni inesplorati. Cercate di fare attenzione alle azioni impulsive o alle decisioni affrettate che potranno avere conseguenze disastrose nel futuro.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.