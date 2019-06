Durante la giornata di mercoledì 3 luglio, alcuni segni zodiacali potrebbero avere dei problemi di tipo sentimentale, come i Pesci, il Sagittario e lo Scorpione. Altri invece avranno qualche grattacapo sul posto di lavoro, come i nativi Cancro e Bilancia. Sarà invece una giornata grandiosa per il Leone, mentre il segno dei Gemelli dovrà impegnarsi per cercare di ottenere dei buoni ricavi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 3 luglio 2019.

Previsioni oroscopo 3 luglio 2019 segno per segno

Ariete: sarà una giornata un po’ particolare per i nativi del segno. Dopo una breve giornata di lavoro, dovrete assumere il ruolo di domestica per un giorno. Questo potrebbe farvi piacere, oppure alimentare il vostro nervosismo. Voto - 7

Toro: le amicizie potrebbero essere un problema durante la giornata di mercoledì in quanto il rischio di causare un litigio, soprattutto con un amico a voi caro, potrebbe essere dietro l'angolo.

Fate attenzione. Voto - 6,5

Gemelli: la vostra potrebbe essere una giornata grandiosa sul posto di lavoro. Ciò nonostante dovrete impegnarvi molto se volete che i vostri guadagni aumentino nel modo giusto. Voto - 7

Cancro: avrete delle difficoltà sul posto di lavoro durante la giornata di mercoledì in quanto l'eccessivo carico di lavoro potrebbe mettervi in crisi e vi costringerà a chiedere l'aiuto di un vostro collega. Voto - 6,5

Leone: giornata grandiosa quella di mercoledì per i nativi del segno.

Vi sentirete carichi di energie da spendere sul posto di lavoro. Nonostante ciò voi cercherete di stare a tutti i costi in compagnia del partner, liberandovi da ogni impegno. Voto - 8

Vergine: sarete più calmi del solito durante la giornata di mercoledì e il nervosismo comincerà a sparire del tutto. Questa è la giornata perfetta per cercare di recuperare il tempo perso al lavoro. Voto - 7,5

Bilancia: vi sentirete particolarmente giù di corda al punto che deciderete di annullare un’uscita che avevate organizzato assieme ai vostri amici.

Cercate di spiegare bene la situazione prima di causare un litigio. Voto - 6,5

Scorpione: alcuni successi lavorativi, vi tireranno su di morale durante la giornata di mercoledì e il buon umore contribuirà a migliorare sensibilmente il resto della vostra giornata. Voto - 7,5

Sagittario: vi sentirete particolarmente nervosi durante la giornata in vista di un particolare evento che vi sta tenendo sulle spine da un po’ di tempo. Cercate di calmarvi. Voto - 6,5

Capricorno: sarete particolarmente determinati sul posto di lavoro durante la giornata di mercoledì.

Questo significa che riuscirete a portare a termine senza troppa fatica e con successo la maggior parte dei vostri progetti lavorativi. Voto - 8

Acquario: avrete una gran voglia di passare la vostra giornata assieme al vostro partner. Uscirete oppure organizzerete una piccola vacanza in spiaggia che aumenterà il vostro affiatamento di coppia. Voto - 7,5

Pesci: durante la giornata di mercoledì, l'intesa di coppia sarà completamente da evitare in quanto il rischio di causare un litigio è molto alto.

Voto - 6