Ultimo giorno della settimana che sta per prendere il via per tutti e 12 i segni zodiacali. Leggiamo l'Oroscopo e le previsioni del 2 giugno 2019 e cerchiamo di capire come andrà questa nuova giornata per i segni. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti.

Ariete: in questa giornata potreste perdere la pazienza, è più facile agitarsi per motivi banali. Nel pomeriggio ci sarà certamente un recupero rispetto alla mattinata e le iniziative che prenderete saranno vincenti.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: pensate fin da ora per l'immediato futuro e alle nuove strategie che vorrete adottare in vista dei nuovi progetti da condividere con la persona che amate in vista dell'estate.

Gemelli: se ci sono stati dei conflitti e delle tensioni con una persona ora è il caso di cercare una mediazione e di tamponare alcune falle. Evitate di tirarla troppo per le lunghe per non incrinare il rapporto.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale, con Saturno opposto la giornata non sarà semplice da risolvere, in particolare se avete un problema personale o di lavoro.

Oroscopo 2 giugno: la giornata

Mercoledì giornata migliore per l'amore, quando riceverete maggiori interessi. A livello lavorativo giornata positiva.

Leone: la situazione generale è ancora faticosa per i sentimenti, mentre per il lavoro cambia. Potreste essere ad una svolta e lanciare qualcosa di positivo e nuovo in vista del futuro.

Vergine: in questa giornata recupererete il buonumore. L'amore non è stato facile da vivere, ma dalla giornata di mercoledì le cose andranno molto meglio per voi.

Pubblicità

Previsioni 2 giugno 2019: la giornata dei segni

Bilancia: questo è un oroscopo forte. Sono molti i nati sotto questo segno che si sono innamorati ed ora risultano vincenti e convincenti, non solo in amore.

Scorpione: ogni tanto pensate di essere in balia della sfortuna, ma questo è sbagliato. Da martedì ci saranno importanti novità per voi.

Sagittario: in questo momento fare e disfare un qualcosa è normale per voi, vi stancate facilmente per tutto ultimamente.

L'amore al momento sembra bloccato, non riuscite ad ottenere quanto vorreste e questo vi crea turbamento.

Capricorno: la giornata di oggi vedrà la Luna favorevole che vi permetterà un recupero psicofisico notevole, questo nonostante Marte sia opposto e crei alcune tensioni. Bene anche la giornata lavorativa.

Acquario: se avvertite che le cose non vanno, preferite restare da soli, anche perché non volete essere di peso a nessuno. Questo è un bene per voi, ma è utile anche farsi aiutare dagli altri per superare un problema.

Pubblicità

Pesci: in questa giornata alcune tensioni legate al passato saranno superate. Le coppie che sono in crisi possono trovare un punto di accordo e ritrovare anche l'equilibrio che mancava da tempo. Sfruttate al massimo questa giornata.