Le previsioni astrali puntano un riflettore sulle relazioni a due, studiando i transiti planetari favorevoli. Di seguito l'Oroscopo dell'amore di coppia segno per segno.

L'oroscopo dell'amore è ricco di sorprese

Ariete: la vostra mente è sveglia a inizio settimana e afferrerete i concetti al volo, ma sarete piuttosto superficiali in coppia. A metà settimana Mercurio passerà in posizione complicata rispetto al vostro segno e potreste essere piuttosto chiusi nella comunicazione di coppia.

Toro: il vostro modo di pensare è influenzato da transiti planetari che vi spingono ad allontanare la monotonia in coppia. Siete molto aperti al nuovo e siete portati ad approfondire nuove idee, ma non tormentate il partner in modo eccessivo, cercando di smuoverlo dalla sua pacatezza.

Gemelli: la Luna nel vostro cielo già da lunedì, porta con sé un bagaglio appartenente al passato e si ricollega con Mercurio, il signore dei discorsi e delle situazioni che succedono attorno a voi.

L'oroscopo settimanale dell'amore di coppia.

Questo assemblaggio vi renderà amorevoli e molto comprensivi nei confronti del partner. Attenzione alla giornata di domenica, in cui sarete molto irritabili ed emotivi.

Cancro: in amore sarete molto convincenti con il partner, grazie all'influsso comunicativo di Mercurio nel vostro segno già da venerdì. Cercate però di non essere troppo impulsivi nel modo di esporvi, potreste innescare delle dispute.

Leone: l'astro lunare vi darà il coraggio che vi occorre per superare le avversità di coppia, distaccandovi da esperienze passate e aprendovi a un futuro più costruttivo.

Sarete capaci di imporvi in coppia per tener fede ai vostri ideali. Il fine settimana vi renderà più emotivi, ma non meno ambiziosi del solito.

Vergine: in amore, non vi fossilizzate su alcune cose che non hanno importanza, ma osservate il quadro d'insieme della relazione amorosa. Verso il fine settimana la Luna entra nel vostro cielo e sarete più riflessivi e diffidenti del solito.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la vostra settimana amorosa inizia con l'influsso favorevole di una congiunzione Luna-Sole davvero profonda.

Il desiderio di affermare e concretizzare i vostri desideri in coppia è grande e la Luna vi conferirà la giusta emotività. Buona la giornata di domenica, da vivere all'insegna del romanticismo.

Scorpione: molto magnetici anche in coppia, sarete premurosi nei confronti del partner. Nella giornata di sabato in particolare potrebbe insorgere una certa insofferenza nella relazione, dovuta forse alla mancanza di stimoli. Che ne dite di approfondire il tutto con maggiore slancio?

Sagittario: attualmente cercate di trarre soddisfazione dai beni materiali per accantonare le difficoltà sentimentali che vi creano sofferenza. Il fine settimana vi sarà utile per approfondire i sentimenti che provate e ricercare maggiore calore e armonia in coppia.

Capricorno: a metà settimana una Luna in opposizione potrebbe farvi isolare, seguendo un istinto malinconico che vi porta a riflettere sulla vostra interiorità. Lasciando fluire le sensazioni negative, ne uscirete rigenerati e la giornata di sabato vi sarà propizia per l'amore.

Acquario: le relazioni sentimentali prenderanno il volo per voi amici dell'Acquario. Anche se Urano e Venere in quadratura vi infastidiscono, venerdì e sabato potrete approfondire le sensazioni a due con maggiore emotività.

Pesci: l'influsso nettuniano si miscela a quello lunare nella giornata di mercoledì e vi renderà molto sensibili e protettivi nei confronti del partner. Mercurio dal domicilio del Cancro, innesca in voi un desiderio di evadere dalla realtà coniugale, fantasticando in un mondo creato da voi alla perfezione.