Quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per questo fine settimana? Saranno due giornate ricche di romanticismo ed emozioni per l'Ariete, che finalmente può dedicarsi all'amore e alla famiglia. Anche per i Gemelli i sentimenti ricopriranno un ruolo centrale durante queste prime giornate del mese, mentre continuano i nervosismi per l'Acquario. Di seguito l'Oroscopo del weekend, da sabato 1 a domenica 2 giugno 2019, per tutti i segni dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del weekend, sabato 1 e domenica 2 giugno 2019

Ariete: un fine settimana positivo, ricco di energia ed entusiasmo. I rapporti interpersonali saranno favoriti, non restate chiusi in casa, ma uscite, organizzate una piccola gita o un viaggio e non perdete occasione per stare in compagnia. Sarà un momento di serenità per i rapporti di coppia, vi sentirete romantici e passionali, mentre i single potrebbero fare degli incontri interessanti.

Oroscopo del weekend, 1 e 2 giugno - blastingnews.com

Toro: è stata una settimana impegnativa per il segno, per qualcuno potrebbero attuarsi dei piccoli cambiamenti. Approfittate del fine settimana per prendervi un momento di riposo e rielaborare con calma la nuova realtà. Dedicate anche maggiori attenzioni al partner, che durante le giornate precedenti potrebbe essersi sentito trascurato.

Gemelli: fine settimana tutto da dedicare all’amore, i Gemelli si sentiranno calorosi e all’interno del rapporto di coppia si potranno vivere delle belle emozioni.

Saranno due giornate interessanti anche per i single alla ricerca dell’anima gemella, qualcuno infatti potrebbe fare un incontro che gli farà battere il cuore e che si rivelerà interessante anche per il futuro.

Cancro: le giornate di sabato 1 e domenica 2 giugno 2019 si riveleranno vantaggiose per il Cancro, soprattutto per coloro i quali devono risolvere alcune questioni. Nelle giornate precedenti, schiavi dello stress e del nervosismo, potreste aver favorito la nascita di conflitti con le persone intorno a voi, usufruite di queste 48 ore per cercare un chiarimento.

Leone: non sarà un fine settimana privo di tensioni per il segno, qualcuno infatti potrebbe trovarsi a fare i conti con un imprevisto che cambierà tutti i piani. Cercate di affrontare le difficoltà con calma e diplomazia, la soluzione è più vicina di quanto non crediate. Nella giornata di domenica cercate di rilassare corpo e mente, meglio staccare la spina dagli impegni lavorativi e concedersi un po’ di riposo

Vergine: alcune problematiche di carattere economico, impediranno alla Vergine di rilassarsi durante questo fine settimana.

Il nervosismo e lo stress di cui risentite, potrebbe insediarsi all’interno della vita sentimentale e creare liti e discussioni con il partner. Siate cauti, meglio non creare ulteriori contrasti.

Oroscopo del weekend

Bilancia: per quanto riguarda l’ambito lavorativo potrebbero esserci delle tensioni, qualcuno potrebbe avere dei problemi nel rapporto con i colleghi o i superiori. Queste problematiche vi impediranno di rilassarvi, attenzione a non riversare lo stress lavorativo all'interno dell'ambito sentimentale o nei rapporti con i familiari.

Scorpione: le giornate di sabato 1 e domenica 2 giugno 2019 si riveleranno particolarmente difficili per lo Scorpione, litigi e discussioni sono dietro l’angolo. Gestire i rapporti interpersonali non sarà una cosa semplice, dei contrasti potrebbero nascere all’interno dell’ambito lavorativo ma anche della sfera sentimentale.

Sagittario: durante questo fine settimana qualcuno potrebbe trovarsi in difficoltà. È una realtà in evoluzione quella che sta vivendo il Sagittario, durante il mese di giugno potrebbero presentarsi degli importanti cambiamenti sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo che la sfera sentimentale.

Capricorno: quello appena iniziato si rivelerà un mese importante per il segno, già durante le giornate di sabato e domenica infatti il Capricorno avvertirà una ripresa sia per quanto riguarda il fisico che la sfera sentimentale. Potrebbero attuarsi dei grandi cambiamenti da qui alla fine del mese, mostratevi aperti alle novità, ai nuovi incontri e in alcuni casi a cambiare opinione.

Acquario: non saranno due giornate semplici per il segno, è un periodo in cui vi sentite particolarmente nervosi. Aprire un discorso con voi in queste giornate potrebbe rivelarsi controproducente, non siete particolarmente aperti al dialogo e questo potrebbe creare dei contrasti ancora più grandi per quanto riguarda l'amore.

Pesci: approfittate di queste 48 ore per risolvere dei contrasti e/o dei malintesi all’interno dell’ambito lavorativo o della sfera sentimentale. Quelle di sabato 1 e domenica 2 giugno si riveleranno due giornate di grande energia e vitalità, ideali per trascorrere del tempo all’aria aperta o praticare dello sport.