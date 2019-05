Il sesto mese dell'anno 2019 sta per giungere. Scopriamo le previsioni di giugno per tutti i nati sotto il segno del Cancro. Cosa hanno in serbo le stelle nel nuovo periodo in arrivo per tutti nati Cancro? Ecco l'oroscopo con lavoro, amore e salute per il periodo compreso tra il primo ed il 30 giugno. Nel mese di maggio il Cancro ha vissuto dei momenti sottotono, la vita sentimentale è stata un po' travagliata, come anche i mesi precedenti. Non è stato semplice gestire le priorità ed è mancata la forza per andare avanti dopo delusioni e difficoltà.

Con Marte positivo, nella metà del mese siete riusciti a vivere comunque nei momenti di passione. Per quanto riguarda il lato professionale, ci sono state delle decisioni da prendere, ma non sempre la scelta è stata quella giusta. È stato importante fermarsi per comprendere appieno quale strada intraprendere. Con i pensieri nati a livello professionale, il lato psicofisico ne ha risentito. Per quel che riguarda la salute, lo stress e la tensione accumulata hanno creato dei disagi anche a livello salutare.

Oroscopo cancro per il mese di giugno.

Nel mese di giugno, con Mercurio che entrerà nel segno, vivrete un momento di ripresa. Un bel recupero che aumenterà con l'ingresso della luna nella prima settimana del mese. In amore riuscirete a superare i disagi del passato e vivrete un periodo positivo a cuore sereno. Per quel che riguarda il lato professionale, ci sarà una buona ripresa, alcune situazioni inizieranno a muoversi nel verso giusto. Scopriamo le previsioni dettagliate che riguardano il lavoro e l'amore del Cancro nel periodo di giugno.

Oroscopo giugno: lavoro e amore per il Cancro

Come anticipato, quello di giugno è un periodo di recupero sia nel lavoro che nell'amore.

In campo amoroso vivrete un momento di maggiore energia, vi sentite anche più stimolati a intraprendere delle nuove conoscenze. Se ci sono state delle tensioni e delle crisi passate, sentite la voglia di fare una pausa e gestire nel migliore dei modi il vostro rapporto. Quello di giugno sarà anche un mese buono per fare dei nuovi incontri. La positività proseguirà anche a luglio, quando riuscirete a trovare una buona intesa con il partner e ci saranno anche delle belle novità che vi faranno sentire desiderati.

Nel lavoro, le stelle sono dalla vostra parte e potrete portare avanti i vostri progetti, cercate solo di prestare attenzione alla terza settimana del mese, quando potrebbero nascere delle discussioni a causa di alcune responsabilità pesanti. In questo periodo, anche chi è la ricerca di una nuova occupazione, potrà vedersi delle risposte positive e trovare l'occupazione che da tempo desiderava.