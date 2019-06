Nel fine settimana dell' 8 e 9 giugno 2019 troviamo La Luna spostarsi dai gradi del Leone a quelli della Vergine, mentre Mercurio, Marte ed il Nodo Lunare si troveranno in Cancro. Il Sole e Venere stazioneranno in Gemelli e Urano sarà in Toro. Intanto Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Giove nel Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci.

Di seguito le previsioni astrologiche per tutti i 12 segni zodiacali.

Gemelli distratto

Ariete: attriti lavorativi.

La Luna di sabato evidenzierà probabilmente ciò che non va nell'ambiente lavorativo. Ad essere sotto esame più che le mansioni saranno i rapporti coi colleghi.

Toro: il focus del fine settimana potrebbe essere rappresentato dalla famiglia originaria per i nati Toro che dovranno supportarla economicamente nella giornata di domenica. Il loro aiuto sarà molto apprezzato.

Gemelli: distratti. Le dissonanze planetarie capitanate da Mercurio in Cancro tenderanno ad appannare idee ed intenti dei nativi rendendoli, con ogni probabilità, oltremodo distratti durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Cancro: amore 'top'. Se da un lato le faccende lavorative potrebbero destare qualche perplessità, dall'altro i nati del segno potranno godere delle influenze astrali positive per le relazioni amorose. Domenica passionale.

Leone stakanovista

Leone: stakanovisti. Fermarsi a riposare non è previsto nel serrato rullino di marcia che i nativi si imporranno nel weekend. Avranno in mente di far avanzare celermente un progetto in essere e c'è da scommettere che ce la faranno.

Vergine: in bilico. Al lavoro, specialmente per chi svolge mansioni alle dipendenze altrui, il nervosismo e le divergenze sembrano crescere ogni giorno di più. Domenica da dedicare al relax meditando le scelte per il prossimo futuro.

Bilancia: stressati. Astri poco concilianti potrebbero rendere queste due giornate piene di impegni non molto piacevoli. Lo stress sarà dietro l'angolo specialmente nelle faccende di cuore.

Scorpione: taciturni. Poca la voglia di comunicare sino al pomeriggio di domenica. Dalle ore 15 circa, poi il loro umore tornerà su livelli stabili e anche il partner ne sarà ben contento.

Acquario galante

Sagittario: finanze 'flop'. Le entrate dell'ultimo periodo sono state soddisfacenti, ma anche le uscite hanno avuto il loro peso, quindi i nativi faranno bene a revisionare il loro bilancio economico per avere la situazione sotto controllo.

Capricorno: routine. Weekend senza troppi scossoni di sorta che potrebbe regalare ai nativi l'occasione per rilassarsi ritemprando il loro benessere psico-fisico in vista della nuova settimana che incombe.

Acquario: galanti. L'amore sarà il protagonista del fine settimana per i nati del segno. Probabilmente alcuni decideranno di partire per un breve viaggio romantico assieme al partner dimostrandogli/le tutto il loro affetto.

Pesci: disfattisti. Il lato positivo degli avvenimenti e delle persone non riusciranno proprio a scorgerlo e così, probabilmente, questi due giorni per i nativi scorrerarnno tra pensieri funesti e scoraggiamento.