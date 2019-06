Venerdì 28 giugno 2019 troviamo Venere in Gemelli ed Urano, assieme alla Luna, transitare nel segno del Toro. Mercurio stazionerà in Leone mentre Marte, il Nodo Lunare ed il Sole saranno in Cancro. Plutone e Saturno stabili in Capricorno come Nettuno in Pesci e Giove nei gradi del Sagittario. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Attriti amorosi per l'Ariete

Ariete: divergenze amorose. Le copiose dissonanze planetarie odierne potrebbero abbassare l'umore dei nativi e, di conseguenza, renderli oltremodo nervosi, specialmente nelle faccende di cuore, dove il litigio sarà più che probabile.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: stressati. Tante le incombenze pratiche da ultimare questo venerdì ed i nati Toro, c'è da scommetterci, non si tireranno indietro anche se arriveranno a tarda serata stremati e con un alto livello di stress.

Gemelli: perplessi. Il comportamento ambiguo dell'amato bene potrebbe insospettire i nati del segno che, sulle prime, decideranno probabilmente di osservare con più attenzione ma successivamente chiederanno lumi al partner.

Cancro: galanti.

Pubblicità

Da un lato le faccende lavorative risulteranno avare di novità, ma dall'altro le questioni di cuore vedranno i nati Cancro in pole position. Da metà pomeriggio saranno galanti col partner.

Leone innovativo

Leone: innovativi. Venerdì in cui gli Astri premieranno, con tutta probabilità, i lavoratori autonomi del segno che potranno godere di un ritrovato spirito innovativo da introdurre nei progetti in essere.

Vergine: cambio di rotta. Saturno nel loro elemento spinge per un'attenta analisi del posto di lavoro in merito a propensioni ed ambizioni dei nati del segno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

I più scontenti potrebbero cambiare lavoro d'un tratto.

Bilancia: mondani. Giornata dedicata al divertimento quella che probabilmente decideranno di vivere i nati Bilancia. Uscite serali con gli amici di sempre serviranno a ricaricare lo spirito ed anche le batterie.

Scorpione: ombrosi. Poca voglia di fare e comunicare quella che potrebbero avere oggi i nati del segno grazie ai contrasti planetari in atto. Svagare la mente dai pensieri dedicandosi ad un hobby sarebbe una buona idea.

Acquario distratto

Sagittario: ostinato. Se hanno preso una decisione, seppur controversa, nei giorni scorsi, difficilmente i nativi cambieranno idea oggi perchè l'asse di Fuoco formata da Mercurio e Giove li renderà oltremodo ostinati.

Capricorno: senza infamia nè lode. 24 ore in cui probabilmente i nati Capricorno non saranno protagonisti di eventi degni di nota. La giornata potrebbe scivolare via in modo routinario.

Acquario: distratti. Idee ed intenti dei nati del segno potrebbero risultare offuscati nella giornata odierna rendendo, c'è da scommetterci, i nativi distratti durante lo svolgimento delle attività lavorative.

Pubblicità

Pesci: stand-by. Oggi i nati Pesci vorranno staccare la spina un po' da tutto e cercheranno, probabilmente, di dedicarsi alle attività personali che più li aggradano, in modo da rilassare corpo e mente.