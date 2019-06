Nel mese di luglio 2019 il Pianeta Mercurio si sposterà dal Leone al Cancro, dove risiede il Nodo Lunare, mentre Marte ed il Sole dal Cancro passeranno sui gradi del Leone. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno come Giove in Sagittario e Nettuno in Pesci. Urano sarà stabile in Toro e Venere cambierà domicilio dai Gemelli al Leone. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Il podio

1° posto Leone: esplosivi. Vero che Mercurio passerà nel segno precedente ma l'accoppiata Marte-Sole leonini in trigono a Giove donerà grinta ed ambizione ai massimi livelli.

I lavoratori autonomi potrebbero avere una marcia in più seppur peccheranno di creatività. Giorni fortunati: 2, 3, 5, 6, 15 e 22.

2° posto Capricorno: incisivi. I nativi questo mese potrebbero lavorare a tamburo battente senza quasi accusare stanchezza. I loro progetti avanzeranno velocemente, soprattutto dalla seconda parte del mese dove le soddisfazioni morali potrebbero arrivare anche inaspettatamente. Giorni fortunati: 11, 17, 19, 27 e 31.

3° posto Toro: chi fa da sé fa per tre.

Due imponenti Pianeti lenti come Saturno e Plutone sorveglieranno le faccende lavorative dei nati Toro, seppur con piglio severo. Gli errori non saranno ammessi perchè potrebbero essere pagati a caro prezzo, economicamente, ma questo succederà solo ai nati del segno che si ostineranno a lavorare con uno o più soci. Giorni fortunati: 11, 18, 19, 21, 27 e 31.

I mezzani

4° posto Sagittario: rivoluzionari. I nati del segno che sono a capo di una società o un'azienda in questo caldo mese potrebbero prendere il toro per le corna e rivoluzionare sia lo staff che le regole all'interno dell'ambiente lavorativo.

Se effettueranno tali cambiamenti questi potrebbero risultare più che positivi. Giorni fortunati: 2, 4, 6, 16 e 22.

5° posto Gemelli: finanze in crescita. Nei mesi scorsi le uscite hanno spesso superato le entrate anche se i nati Gemelli non si sono risparmiati in ambito lavorativo. A luglio, c'è da scommetterci, che le finanze saranno in crescita e quell'oggetto per la casa potrà finalmente essere acquistato. Giorni fortunati: 3, 5, 7, 11, 18 e 24.

6° posto Cancro: jolly. Una mansione ben precisa potrebbe non esserci a luglio per i nati del segno che avranno a che fare con molteplici chiamate lavorative ma in posti diversi e per mansioni differenti. Giorni fortunati: 1, 2, 10, 17 e 26.

7° posto Ariete: a testa bassa. Il lavoro, specialmente alle dipendenze altrui, non dovrebbe mancare ma i nativi potrebbero avere a che fare con colleghi intransigenti ed ambienti lavorativi ostici. Sarà bene che lavorino a testa bassa evitando discussioni controproducenti.

Giorni fortunati: 4, 8 e 16.

8° posto Acquario: stressati. Buone le finanze e soddisfacenti le novità che avranno i lavoratori autonomi ma gli Astri, spostandosi in Leone, tenderanno probabilmente a stressarli oltremodo, specialmente la prima decade di luglio. Giorni fortunati: 18, 21 e 24.

9° posto Bilancia: i nati Bilancia a luglio, con ogni probabilità, risentiranno dell'ostilità Saturniana in ambito lavorativo dove qualsiasi sia il loro modus operandi non caveranno un ragno dal buco. Giorni fortunati: 5 e 19.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: distratti. Le copiose dissonanze planetarie tenderanno ad appannare l'acume dei nati del segno rendendoli distratti durante lo svolgimento delle incombenze lavorative. Gli eventuali errori potrebbero essere mal visti dal capo. Giorno fortunato: 17.

11° posto Scorpione: stand-by. Sembra che il cielo di luglio per i nati del segno si dimostri avaro a fornire spunti lavorativi, sia per lavori alle dipendenze altrui che in autonomia. Sarà bene che pazientino e non scialacquino i loro averi in questo periodo di magra. Nessuna giornata particolarmente fortunata.

12° posto Vergine: resa dei conti. I nativi in questo mese potrebbero ricevere più di un rimprovero o richiamo scritto per delle manchevolezze, più o meno gravi, di cui saranno protagonisti. Farebbero bene a pensare se il lavoro di questo periodo sia davvero fatto per loro. Giorno fortunato: 23.