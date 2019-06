L'Oroscopo di domani 28 giugno 2019 è pronto a valutare l'andamento del prossimo venerdì di fine settimana. Dunque in primo piano le previsioni sul quinto giorno della corrente settimana su amore e lavoro per i segni appartenenti alla prima sestina zodiacale. Bene, armiamoci di tanta curiosità ed iniziamo a dare voce alla buona Astrologia scegliendo i segni più fortunati tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e Vergine. Tra i sei appena citati ad avere ottime prospettive in campo sentimentale saranno gli scontatissimi Leone e Toro oggi valutati a cinque stelle.

Invece, parlando sempre in merito ai segni sotto analisi in questo contesto, le previsioni zodiacali del 28 giugno annunciano un momento abbastanza delicato per i nativi dell'Ariete e del Cancro, quest'oggi valutati rispettivamente con le tre stelle del 'sottotono' e del 'ko'. Vediamo di dare maggiori dettagli in merito, ovviamente subito dopo aver svelato la consueta scaletta con le le stelline quotidiane.

Classifica stelline 28 giugno

Come ogni giorno che si rispetti, anche questo porta in dono ai lettori l'attesissima scaletta riguardante il grado di positività assegnato dall'Astrologia ai primi sei segni dello zodiaco.

Ansiosi di scoprire la nuova classifica stelline interessante il giorno 28 giugno? Abbiamo già messo in risalto i segni migliori e peggiori del periodo, adesso poco o nulla è rimasto da scoprire. Pertanto passiamo immediatamente a consultare le stelle del giorno. A seguire il resoconto parziale:

★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★: Ariete;

★★: Cancro.

Oroscopo venerdì 28 giugno, la giornata

Ariete - In arrivo un venerdì 28 giugno portatore delle antipatiche tre stelline relative ai frangenti valutati 'sottotono'.

In evidenza, quindi, una giornata di fine settimana abbastanza pensierosa, dunque da vivere con una certa concentrazione, specialmente nei riguardi di situazioni un pochino più impegnative. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, si preannuncia un periodo poco positivo: forse, riuscirete a perdere anche quel poco di tranquillità rimasta! Consiglio: datevi da fare se vorrete rimettere in sesto il rapporto. La parola d'ordine per molti di voi Ariete dovrà assolutamente essere 'umiltà'.

Single, voi invece potreste fare grandi passi in avanti, servirà solo dimenticare l'insicurezza e la timidezza prendendo quella decisione che state rimandando ormai da troppo tempo. Nel lavoro, intanto, il periodo in arrivo si preannuncia all'insegna del nervosismo e dell'agitazione. Soprattutto nelle situazioni legate ai soldi oppure se appartenete a quelli con diatribe in corso, vuoi per un'eredità oppure per eventuali mancate riscossioni, potrebbe essere ancora lontano il momento in cui potreste scrivere la parola fine.

Toro - Si annuncia a voi del Toro una giornata molto solare, positiva quanto basta e portatrice di buone notizie nelle situazioni più importanti. Finalmente, pian piano le vostre aspirazioni si realizzeranno: in giornata potreste avere dei contatti importanti da sfruttare, il che vi permetterà di ben sperare per il vostro futuro. In amore, partirà con una bella spinta propulsiva questo vostro venerdì di fine settimana. Parlando in generale, quindi, non sarete semplicemente felici di vivere insieme agli altri ma avvertirete una sensazione di pienezza nel condividere qualsiasi cosa con chi vi è più caro.

In tanti passerete dei momenti sereni, soprattutto se siete già legati insieme ad un'altra bella persona. Single, grandi conferme in vista a livello sentimentale: riceverete sicuramente delle attenzioni che vi faranno sentire molto importanti, sappiatelo. Nel lavoro, questo sarà un giorno pieno di energia. Diciamo che avrete mille cose da fare ma rimarrete ugualmente concentrati sull'essenziale: lasciate "per dopo" le situazioni ininfluenti.

Gemelli - Questa parte finale della settimana si prevede possa essere, se non eccelsa, abbastanza positiva. In definitiva il periodo potrebbe essere buono per proporre idee per accordi, collaborazioni d'affari o semplicemente per dare inizio ad una bella e soprattutto disinteressata amicizia. In amore, la Luna vi sosterrà in ogni iniziativa. State superando, giorno dopo giorno molte delle vostre insicurezze e il vostro carattere si sta fortificando. Chi vi sta intorno se ne sarà già accorto da un pezzo e gioirà con voi! Single, sarete avvantaggiati in alcune fasi inerenti i sentimenti: avrete l'appoggio, non senza condizioni, di un amico/a a voi molto legato. In positività il periodo anche riguardo cose di stampo interpersonale: i rapporti condominiali, tanto per fare un esempio, potrebbero trovare nuovi punti d'incontro. Nel lavoro, invece, meglio evitare l’imprudenza gratuita lasciando eventuali mirabili funambolismi ad altri momenti, quelli per intenderci in cui vi sentirete con le spalle meglio protette.

Cancro - Il prossimo venerdì sarà abbastanza impegnativo, portatore di negatività a molti di voi Cancro. In generale, il vostro realismo su talune questioni inerenti il rapporto potrebbero urtare il vostro partner. Dovreste avere un po' più tatto, in tal modo riuscirete a raggiungere un accordo senza rovinare il menage. In questo caso le previsioni di venerdì consigliano in amore di osservare bene prima di giudicare. Se riuscirete ad accettare alcuni ostacoli, ne trarrete senz'altro grossi benefici a lungo termine. Non precipitate nulla, avanzate per tappe in modo da evitare conflitti o inutili diatribe con partner, amici o familiari: siate aperti ai compromessi per poi rilassarvi insieme ai vostri 'nemici'. Single, il periodo vi invita a riflettere su certi aspetti del vostro carattere che, spesso, sono causa di contrasto o disagio nel rapporto con persone appena conosciute. Incontri deludenti per qualcuno nativo di prima decade. Nel lavoro, invece, periodo positivo: la vostra preparazione tecnica/professionale salterà fuori proprio nel momento in cui dovrete decidere in merito ad alcuni interessanti incarichi: aspettatevi pure delle gradevoli sorprese.

Leone - Il prossimo giorno in calendario avrà tutte le carte in regola per risultare davvero vincente per voi del Leone. In molti casi avrete energia da vendere e questo vi aiuterà molto a reagire oppure a ritrovare eventualmente l’entusiasmo perso. In amore, andrà tutto benissimo: i rapporti di coppia diventeranno più intensi suggellando nuove intese soprattutto in quelle relazioni che, ultimamente, hanno subito rallentamenti o malintesi. Diciamo pure che non avrete di che lamentarvi: agli occhi del partner risulterete gioviali, spigliati e in qualche caso addirittura più simpatici del solito. Single, la vostra giornata si prospetta più che positiva. Sarete efficacemente rilassati e tranquilli: qualcuno tra voi constaterà con piacere una lenta ma progressiva attenuazione di eventuali tensioni interiori. Nel lavoro, altresì, si prevede un frangente altrettanto buono. Se gli impegni dovessero diventare pesanti o onerosi da portare a termine, tranquilli, avrete al fianco la persona giusta.

Vergine - La giornata del prossimo venerdì, in calendario coincidente con la fine della settimana lavorativa, si preannuncia in linea con la classica normalità, dunque non troppo positiva e nemmeno tanto negativa. Forse un incontro decisivo potrebbe cambiare per sempre la vostra vita. L'oroscopo di domani 28 giugno vede in amore buono il rapporto di coppia. In primo piano soprattutto l'amicizia e i rapporti con il parentado, messi in risalto dal momento sicuramente improntato al buon dialogo: approfittate per chiudere o aprire qualche parentesi che avete particolarmente a cuore. Non mettete, però, in secondo piano il partner ma date tutte quelle attenzioni che merita. Single, intanto, cercate di non aspettare che sia l'altro/a a fare la prima mossa, soprattutto perché potreste sciupare un'occasione irripetibile: non aspettate ancora, finireste con l'invecchiare! Dai, muovetevi prima voi... Nel lavoro, intanto, seguite con fermezza i vostri obiettivi perché per strani che possono sembrare agli altri, alla fine potrebbero davvero funzionare alla grande.

